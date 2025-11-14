Finale kviza Zdrava škola 20. novembra

Inicijator ovog programa, koji se sprovodi već 14 godina, je Patronožna služba Doma zdravlja Pančevo, a ove godine škole domaćini su “Vasa Živković”, “Stevica Jovanović” i “Sveti Sava”.

Projekat „Zdrava škola“ okupio učenike pančevačkih osnovnih škola u kvizu znanja

Osnovna škola “Vasa Živković” bila je domaćin prvog dana takmičenja koje se organizuje u sklopu projekta “Zdrava škola”.

Inicijator ovog programa, koji se sprovodi već 14 godina, je Patronožna služba Doma zdravlja Pančevo. Finale kviza održaće se 20. novembra, prenosi RTV Pančevo.

Od 2011. godine Patronožna služba Doma zdravlja Pančevo sprovodi projekat “Zdrava škola” u kojoj učestvuju učenici četvrtih godina osnovnih škola na teritoriji grada. Ideja je da se na edukativan način deci približi osnovno znanje o zdravoj ishrani. Ove godine škole domaćini su “Vasa Živković”, “Stevica Jovanović” i “Sveti Sava”. Finale kviza biće organizovano 20. novembra.

Kao segment koji iziskuje posebnu pažnju, a nije toliko blizak ovom uzrastu dece je pubertet.

Deca su sa entuzijazmom pristupila rešavanju svih zadataka i sa lakoćom odgovarali na svako pitanje.

Na kraju svakog takmičarskog dana deca uz voće i sokiće razmenjuju utiske i analiziraju kviz. Pobednik prvog takmičarskog dana bila je Osnovna škola “Đura Jakšić”, drugo mesto osvojili si učenici Osnovne škole “Isidora Sekulić”, a treće mesto zauzela je škola domaćin “Vasa Živković”.

