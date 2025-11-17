NSZ: Sajam zapošljavanja u Pančevu 20. novembra, nudi se 170 radnih mesta

Pančevačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) uz podršku Gradske uprave Pančeva, organizuje Sajam zapošljavanja u ovom gradu 20. novembra, objavila je NSZ.

Sajam će biti održan od 11 do 13 časova, u sali Mesne zajednice „Centar“ u Pančevu, Ulica Maksima Gorkog 25. Za učešće na sajmu prijavilo se 30 poslodavaca sa ponudom od oko 170 slobodnih radnih mesta.

Poslodavcima će na sajmu na raspolaganju biti besplatna usluga profesionalne selekcije, kao i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju. Nezaposleni koji su zainteresovani za učešće na sajmu trebalo bi da se jave svom savetniku za zapošljavanje, radi evidentiranja i informisanja.

U sklopu priprema za sajam oni mogu da pohađaju obuku za aktivno traženje posla, koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje Nacionalne službe, kako bi što bolje napisali svoju radnu biografiju (CV) i pripremili se za razgovor za posao

(Pančevac)