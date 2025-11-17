Izložba grafika o Celju pred pančevačkom publikom

PANČEVO – U Gradskoj biblioteci u Pančevu otvorena je međunarodna izložba grafika koja je okupila 65 autora iz 20 zemalja. Pred publikom su radovi nastali na likovnim radionicama u Celju, inspirisani arhitekturom i istorijom ovog grada.

Grad Celje postao je inspiracija umetnicima iz dvadeset država, koji su se prvi put susreli sa njegovom arhitekturom upravo na međunarodnim radionicama. Iako nisu iz Celja, svaki autor pronašao je u gradu nešto što ga je privuklo.

„Svi autori koji su došli u Celje su iz različitih država i prvi put su videli Celje. Tako je nastao spoj osećaja kako je Celje za njih pretvoreno u umetnost, u grafike. U Pančevu izlažemo od svakog autora po jednu grafiku“, kaže Mihailo Lišanin, urednik revije „Likovni svet“ Celje.

Među učesnicima radionica bio je i pančevački umetnik Emil Sfera. On ističe da je Celje, sa svojim starim zidinama i neobičnim perspektivama, otvorilo potpuno nove mogućnosti za eksperimentisanje u grafici.

„Hodajući gradom zapažao sam neke interesantne detalje, kao što je centar grada, čuvena tvrđava iz 13. ili 14. veka, koja je posebna sama po sebi i likovno dopadljiva. Tako da sam se time bavio i radio neke lepe grafike, koji krase i ovu izložbu u Pančevu“, istakao je Emil Sfera, akademski slikar i likovni pedagog.

Otvaranje izložbe upotpunio je i nastup Kamernog ansambla iz Muzičke škole „Jovan Bandur“, odeljenje u Dolovu, što je dodatno obogatilo umetnički doživljaj večeri.

(Pančevac)