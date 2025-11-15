Sport

Veslački klub „Tamiš“: Prvo mesto u Budimpešti

 Miloš Badrljica, Ozren Petrović, Nemanja Badrljica i Miloš Boškov su stazu izveslali sa najbržim vremenom od 14 minuta i 23 sekunde i tako su odneli titulu najbržeg četverca za Pančevo

20:36

15.11.2025

Foto: Veslački klub "Tamiš"
U glavnom gradu Mađarske održana  je 10. Jubilarna Internacionalna Head 4×4 regata na Dunavu.  Seniori  Veslačkog  kluba  „Tamiš“ trkali su se u četvercu skul protiv 26 drugih posada.  Četverci su se startovali na 30 sekunde razlike i gledalo se ukupno vreme na 4km staze!
 Miloš Badrljica, Ozren Petrović, Nemanja Badrljica i Miloš Boškov su stazu izveslali sa najbržim vremenom od 14 minuta i 23 sekunde i tako su odneli titulu najbržeg četverca za Pančevo.
