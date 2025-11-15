Veslački klub „Tamiš“: Prvo mesto u Budimpešti

U glavnom gradu Mađarske održana je 10. Jubilarna Internacionalna Head 4×4 regata na Dunavu. Seniori Veslačkog kluba „Tamiš“ trkali su se u četvercu skul protiv 26 drugih posada. Četverci su se startovali na 30 sekunde razlike i gledalo se ukupno vreme na 4km staze!