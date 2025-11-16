Drugo mesto za Uroša Dašića na Gala kupu u dizanju tegova

Takmičar Dinama iz Pančeva, Uroš Dašić, ostvario je veliki uspeh na ovogodišnjem Gala kupu, najprestižnijem takmičenju u Srbiji u olimpijskom dizanju tegova, na kojem nastupa 10 najboljih muškaraca i 10 najboljih žena prema Sinkler koeficijentu.

Dašić je zauzeo drugo mesto, podigavši 129 kilograma u disciplini trzaj i 156 kilograma u izbacaju. Pobedu je odneo Stevan Vladisavljev iz KDT Herkules (Bač), dok je treće mesto pripalo Balašu Benčiku Maši iz KDT Spartak (Subotica).

Gala kup je organizovao klub dizača tegova Herkules iz Bača, uz podršku Saveza Srbije i Vojvodine za dizanje tegova.

Iz Dinama su uputili zahvalnost Trening centru „Gvožđar”, fizioterapeutu Milošu Cvetanoviću, kao i takmičaru Milošu Obrenoviću koji je bio podrška Dašiću na dan takmičenja.