Jubilej hora penzionera u Kovačici

Opštinski hor penzionera Viva la musica obeležio je deset godina postojanja.

10:00

19.11.2025

Foto: Printscreen/RTV Kovačica

Prepuna sala Mesne zajednice u Kovačici bila je  ispunjena i muzikom i dobrim raspoloženjem, prenosi RTV Kovačica.

Opštinski hor penzionera Viva la musica obeležio je deset godina postojanja. Pod rukovodstvom dirigentkinje Alžbete Hriešikove, hor je izgradio prepoznatljiv muzički izraz, spajajući različite žanrove i pesme na više jezika.

Njihov kvalitet potvrđuje i osvojeno treće mesto na 20. Republičkoj smotri horova i pevačkih društava u Aranđelovcu, među 500 učesnika.

(Pančevac)

 

