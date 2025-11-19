Jubilej hora penzionera u Kovačici

Odobrena sredstva za opremanje Doma kulture u Velikoj Gredi
Opštinski hor penzionera Viva la musica obeležio je deset godina postojanja.
16:00
19.11.2025
Opštinski hor penzionera Viva la musica obeležio je deset godina postojanja.
Prepuna sala Mesne zajednice u Kovačici bila je ispunjena i muzikom i dobrim raspoloženjem, prenosi RTV Kovačica.
Opštinski hor penzionera Viva la musica obeležio je deset godina postojanja. Pod rukovodstvom dirigentkinje Alžbete Hriešikove, hor je izgradio prepoznatljiv muzički izraz, spajajući različite žanrove i pesme na više jezika.
Njihov kvalitet potvrđuje i osvojeno treće mesto na 20. Republičkoj smotri horova i pevačkih društava u Aranđelovcu, među 500 učesnika.
(Pančevac)
