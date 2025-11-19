Pančevo Kulturna dešavanja

Narodni muzej: Otvorena izložba Milovana Mikija Ćirovskog

10:46

19.11.2025

Foto: Radovan Đerić

Posle dugo vremena, Pančevci će mogu da vide fotografije svog sugrađanina Milovana Mikija Ćirovskog, koji je godinama već stanovnik Pariza.

Foto: Radovan Đerić

Izložba je otvorena u utorak , a neke od fotografija prvi put u istoriji Narodnog muzeja Pančevo oživljene su uz pomoć  veštačke inteligencije, od kojih je napravljen kratak film.

Foto: Radovan Đerić

Na ovoj izložbi koja se sastoji iz tri ciklusa; „Slikari”, „Spavači” i „Svakodnevica”, podsetićemo se Mikijevih foto zapisa iz sedamdesetih godina prošlog veka.

(Pančevac)

