Grebenac: Postavljene višejezične table

U cilju unapređenja ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u opštini Bela Crkva, obezbeđena su sredstva za nabavku i postavljanje tabli sa nazivom naseljenog mesta Grebanac ispisanih na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini Bela Crkva, prenosi BCinfo.

Opštini Bela Crkva opredeljena su sredstva na konkursu za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine za postavljenje višejezičnih tabli na ulazu i izlazu naseljenog mesta Grebenac.

(BCinfo)