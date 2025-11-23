Jubilej „Wolf Art“ studija: Podrška može biti presudna

PANČEVO – Njegove slike prepoznajemo po intenzivnim bojama i gradovima koji dišu kao živa bića. Umetnik Vuk Vučković danas stvara u Pančevu. Među radovima koji su proputovali svet on za RTV govori o tome šta ga pokreće, zašto je važno podržati mlade umetnike i kako izgleda deset godina rada „Wolf Art“ studija.

Među radovima raskošnih boja i brižljivo građenih detalja, u galerijskom prostoru u Pančevu, Vuk Vučković nastavlja svoju neprestanu potragu — za novim, modernim, za onim trenutkom u kome radost postane boja.

„Inspiriše me da mi bude zanimljivo dok radim, a zanimljivo mi je ako sebi dam zadatak da uvek nešto novo otkrivam. Ukoliko nešto više puta ponavljam i imam utisak da sam tu već sve istražio, da ne može slika da bude bolja, onda mi postaje dosadno. Međutim, ako imam još nešto novo da otkrijem, onda razvijam dalje i nešto novo učim. Kad sam srećan dok radim, raspoložen, onda se to, definitivno, odražava i na sliku.“

Intenzivna energija ono je što odmah prepoznajemo u njegovim radovima. Gradovi koji dišu, kosmički predeli koji se šire van okvira. Sve odražava njegovu potrebu da stalno pomera granice. Digitalni printovi Vukovih slika postaju zvaničan suvenir Beograda i Novog Sada, diplomatski poklon Skupštine Srbije, Skupštine grada Novog Sada, Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, kao i Ambasade Srbije u SAD i Grada Pančeva.

„Veoma mi je drago da imaм spoznaju da su neki radovi otišli u dobre kolekcije. Često me ljudi iznenade, pošalju mi fotografije da su u nekom stanu, u nekom svetskom gradu videli moju sliku i to me baš obraduje.“

Posebno mu je važno da se mladim stvaraocima omogući prostor. Podrška u pravom trenutku, ističe, može da bude presudna za nečiji put.

„Znam koliko je meni značila podrška, tako da ću i ja nastojati da to uvek radim. Srećom, moja karijera se rasplela na dobar način, imao sam podršku kroz razvijanje svog stila. Privilegija je da imamo sopstvenu galeriju u Pančevu, tako da uskoro počinjemo putem nje da pomažemo mladim umetnicima, da im dajemo prostor gde mogu prikazati svoje radove.“

Umetnost je i u posvećenosti. „Wolf Art“ studio, koji je pokrenuo sa suprugom, nedavno je obeležio deset godina rada. Danas je to mesto koje spaja umetnost, ljubitelje slikarstva i nove generacije stvaralaca.

„Pre svega je to veoma bitan jubilej, deset godina ‘Wofl Art’ studija, našeg malog porodičnog biznisa, koji se bavi proizvodnjom i prodajom printova po motivima mojih slika. Prelistavali smo stare fotografije, snimke, sve smo to sklopili u jedan video-bim, koji je imao centralno mesto na izložbi, tako da su ljudi mogli da osete šta se to događalo proteklih deset godina, kako je nastalo ni iz čega, od sređivanja tavanskog prostora, podruma, do ove galerija. Naravno, imamo velike planove, da ne ostane samo ova lokacija i nadamo se da će ova priča da traje.“

Posle svetskih galerija, povratak u rodni grad nije korak nazad, već korak ka onome što je najličnije. Vuk Vučković i dalje stvara dela koja nas pozivaju da usporimo, pogledamo bolje i prepoznamo radost koja stoji iza svakog poteza.

(RTV/Aleksandra Miloševska)