Vitman u Jabuci: 215 urađenih ulica i 108 KM dokaz su stabilne politike

Nastavlja se najintenzivniji period ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji Grada Pančeva. Radovi na asfaltiranju tri saobraćajnice, Ilindenske, Vardarske i Ulice Ive Lole Ribara, realizuju se u skladu sa prioritetima koje je definisala Mesna zajednica, a njihovim završetkom broj neasfaltiranih ulica u ovom naselju sveden je na apsolutni minimum. U Jabuci je preostala još jedino Prva nova ulica, u dužini od 700 metara, čija je rehabilitacija planirana za naredni period“, istakla je danas menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman, prilikom posete radovima u naseljenom mestu Jabuka.

Ona je naglasila da ovi rezultati nisu slučajnost te da su oni direktan plod jasne politike, stabilnosti i kontinuiteta, koji se u našem gradu sprovode već čitavu deceniju.

„Naša strategija razvoja grada zasniva se na viziji predsednika Aleksandra Vučića, koja je pokazala da samo dugoročna, stabilna i odgovorna politika može da donese rezultate koji trajno menjaju životne uslove građana. Zahvaljujući tom pristupu, danas, sa ponosom, možemo da istaknemo da je, kroz projekat javno-privatnog partnerstva, za svega pet godina, urađeno više nego što je u periodu od 20 godina ikad bilo urađeno u prethodnim decenijama. Pored toga, u poslednjih pet godina, do danas, Grad je asfaltirao i rehabilitovao 215 ulica, u ukupnoj dužini od 108 kilometara puteva, što predstavlja razvojni rezultat bez presedana u istoriji grada“, rekla je Vitman i dodala da nije reč o statistici, nego dokazu da odlučna politika, pravilno postavljeni prioriteti i snažan investicioni ciklus, daju opipljive, vidljive i trajne rezultate.

Potom je posebno naglasila stabilnost gradskog budžeta, koji, upravo zahvaljujući odgovornom upravljanju, svake godine omogućava značajna ulaganja u infrastrukturu.

„Tokom novembra ušli smo u novi ciklus radova u više naseljenih mesta. Do danas je završeno 12 ulica u ukupnoj dužini od 5 kilometara, u naseljima Banatski Brestovac, Omoljica, Kačarevo, Dolovo i Jabuka, dok su radovi u toku u Banatskom Novom Selu i Starčevu. Svi radovi podrazumevaju kompletnu rehabilitaciju kolovoza, uključujući iskop, pripremu podloge, kameni agregat, dva sloja asfalta i uređenje bankina, kako bi kvalitet ulice bio na najvišem mogućem nivou“, rekla je Vitman.

Prema njenim rečima, u narednim danima predstoje radovi u mesnim zajednicama Glogonj, Starčevo i Banatsko Novo Selo.

„Po završetku ovog investicionog talasa, naseljena mesta na teritoriji grada imaće 140 novih i rehabilitovanih ulica, odnosno 77.3 kilometra puteva, što dodatno potvrđuje da se infrastrukturni razvoj sprovodi planski, kontinuirano i ravnomerno. Želimo da istaknemo i posebnu zahvalnost građanima, koji su tokom više od deset godina aktivno učestvovali u predlaganju prioriteta, davali konstruktivne sugestije i pokazali visok stepen saradnje i razumevanja tokom izvođenja radova. Taj odnos poverenja između grada i građana predstavlja najbolji dokaz da se stabilna politika i dosledno sprovođenje planova prepoznaju i cene“, rekla je Vitman.

Menadžerka Grada Pančeva zahvalila se i izvođačima radova, koji uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, rade brzo, efikasno i profesionalno, te apostrofirala da to pokazuje da su svi segmenti sistema danas usmereni ka istom cilju – da Grad nastavi da raste, razvija se i napreduje u interesu svih građana.

„Grad ne staje. Infrastrukturni razvoj, jačanje lokalnih zajednica, modernizacija ulica, puteva i svih javnih površina ostaju naš prioritet i u mesecima i godinama pred nama. Ovo je put na koji smo se opredelili – put stabilnosti, jasne vizije i konkretnih rezultata“, rekla je Vitman danas u Jabuci.

(Pančevac)