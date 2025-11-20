Vučić o situaciji oko NIS-a: Ja znam za tri partnera sa kojima oni pregovaraju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle obraćanja na poslovnoj konferenciji u Ložionici, da je upoznat sa tri potencijalna partnera sa kojima ruska strana pregovara o prodaji svog udela u NIS-u i poručio da se nada uspešnom okončanju tog procesa.

– Ja znam za tri partnera sa kojima oni pregovaraju. Da li će da završe posao sa nekim ili ne, videćemo, ja se nadam da hoće, jer što pre oni završavaju taj posao (to bolje). Sve što su tražili, mi smo prihvatili i potpisali – rekao je Vučić novinarima u Ložionici, gde je učestvovao na regionalnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana “Building Futures“.

On je tako reagovao na pitanje novinara o komentarima u javnosti da bi “neko drugi našim parama mogao da uzme NIS“.

– Pa što bi našim parama uzeo neko drugi? Ako neko drugi kupi, onda će da uzme svojim parama, a ne našim parama. Time nećemo da imamo taj trošak, ali to je ruski izbor. Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo, zato što će vam Rusi reći – pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo. Da li sam ja tužan, nisam tužan zbog ovoga ili zbog onoga, imamo li mi dovoljno novca ili nemamo, neću o tome da govorim. Nikad nemate novca za bacanje, kod odgovornih i ozbiljnih ljudi nemate novca za bacanje. Da li bismo imali, imali bismo, ali je suština da pregovaraju sa nekim drugim – poručio je Vučić.

Vučić je izjavio da Srbija ne može da insistira na preču kupovinu NIS-a, s obzirom na to da je reč o manjinskom vlasništvu ruske državne kompanije.

– NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije koja poseduje 56% akcija. Rusi su vlasnici, ne mi. NIS je jedan od najznačajnijih resursa zemlje. SAD su uvele sankcije, a ja sam devet meseci pokušavao da postignem rešenje, ali su rokovi pomerani. Već tada sam jasno rekao da dalja odlaganja neće biti prihvaćena – rekao je Vučić.

On je dodao da geopolitika utiče na sve, ali da je Srbija uspela da obezbedi dovoljne količine goriva uprkos sankcijama.

– Danas je 41. dan od uvođenja sankcija, a niko nije osetio da ne dobijamo naftu od Janafa. Delovali smo odgovorno i ozbiljno – istakao je predsednik.

Vučić je naglasio da Srbija poštuje prava ruskih vlasnika:

– Ne možemo insistirati na preču kupovinu, jer Rusi imaju pravo da prodaju kome žele, ovo nije dobrovoljna kompanija. Sve što su oni tražili, mi smo potpisali. Juče sam imao više razgovora sa američkom stranom, a komunikacija se odvija svakodnevno.

Predsednik je dodao da su u toku pregovori sa tri zainteresovane kompanije.

– Ništa još nije završeno, i sve zavisi od ponuda. Imamo razgovore u naredna 3 dana, lično ču ih moliti da nam daju lucencu i da nastavimo sa radom – zaključio je Vučić.

(Pančevac)