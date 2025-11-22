Vršac spaja škole i privredu kroz dualno obrazovanje

Grad Vršac i Regionalna privredna komora Južnobanatskog okruga, uz podršku srednjih škola iz Vršca, Alibunara i Bele Crkve, organizovali su skup za privrednike i poslodavce u Gradskoj kući. Cilj je predstavljanje mogućnosti dualnog obrazovanja u rešavanju nedostatka stručnih kadrova.

U sali Gradske kuće u Vršcu održan je skup „Sistem dualnog obrazovanja – Sprovođenje upisne politike za školsku 2026/2027. godinu“ za predstavnike srednjih škola i poslodavce. Privrednici su na događaju saznali kako da se uključe u sistem dualnog obrazovanja i obezbede kadrove sa potrebnim veštinama.

Tema ovog skupa bila je da je sistem dualnog obrazovanja i sprovođenje upisne politike mnogo više od godišnjeg planiranja i brojeva. Kako je objasnila Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca ovo je razgovor o budućnosti mladih koji će u narednim godinama ući u privredu kao kadrovi.

“ Ovo je razgovor o našoj budućnosti, o mladima koji će u narednim godinama ući u privredu, o kadrovima koji će nositi razvoj našeg regiona, i o tome kako da svakom učeniku obezbedimo sigurnu i stabilnu profesionalnu putanju. Želim da istaknem da ovaj deo Južnog Banata ima ogromnu prednost u sistemu dualnog obrazovanja. Naše škole imaju moderno opremljene kabinete i dobre nastavne planove, ali ono što čini najveću razliku jeste partnerstvo sa našom lokalnom privredom. Podrška privrede dualnom obrazovanju za nas je ključ uspeha. Hvala svim kompanijama koje su već postale partneri školama, koje otvaraju vrata svojih pogona, omogućavaju učenicima da uče kroz rad, koje ih pripremaju za ono što ih čeka sutra. Vi ste ti koji mladima dajete prvu šansu, a naš grad i susedne opštine su tu da takvu saradnju podrže, usmere i jačaju svake godine. Ono što želimo da postignemo jeste da svaki učenik koji se opredeli za dualno obrazovanje ima jasan put, dobije praktična znanja, stekne konkretne veštine i realnu mogućnost zapošljavanja. A vi, dragi privrednici, dobijate nešto podjednako važno – stabilan i obučen kadar koji poznaje vaš sistem rada, vaše standarde i vaše potrebe. To je model koji dokazano funkcioniše u najrazvijenijim ekonomijama, a naša je obaveza da ga i ovde razvijamo još snažnije. Naše lokalne samouprave će nastaviti da podržavaju sve programe koji podižu zapošljivost mladih, koji povezuju škole i kompanije, i koji obezbedjuju da svaki učenik ima priliku da se razvija. Za nas je dualno obrazovanje jedna od najvažnijih investicija – investicija u ljude, u znanje, u budućnost.“ istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Vršca.

Predstavnici srednjih stručnih škola iz Vršca, Alibunara i Bele Crkve predstavili su ponudu obrazovnih profila dostupnih učenicima, kao i znanja i veštine koje đaci stiču tokom školovanja. Prezentacija je pružila jasnu sliku o mogućnostima stručnog obrazovanja i značaju povezivanja teorije sa praksom.

(Pančevac)