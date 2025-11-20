Održan sajam zapošljavanja: 31 poslodavac ponudio 173 radnih mesta

U Mesnoj zajednici Centar održan je sajam zapošljavanja, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Pančevo i grada Pančeva. Na sajmu je 31 poslodavac ponudilo 173 slobodnih radnih mesta. I ovoga puta sajam je privukao veliki broj onih koji traže ili žele da promene posao.

Sajam zapošljavanje je događaj koji povezuje poslodavce sa licima koja aktivno traže posao i predstavlja jednu od najpopularnijih mera aktivne politike zapošljavanje. Ove godine na sajmu koji je održan u Mesnoj zajednici Centar nove poslove ponudio je 31 poslodavaca, kaže Jelena Šinik direktorka pančevačke filijale NSZ.

Grad Pančevo zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizuje sajam zapošljavanja. Prema rečima Sanje Patalov Stojadinović, gradske većnice za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku sajam zapošljavanje je jedna od mera koje se sprovodi u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2025 godinu.

Zavod za javno zdravlje Pančevo ove godine se po prvi put našao na sajmu zapošljavanja. Za poslovima koje su oni ponudili vladalo je veliko interesovanje.

I na ovom sajmu zapošljavanje pretežno su se tražile zanatlije, a među njima bilo je potrebe i za šivačima.

Ovogodišnji sajam zapošljavanja u Pančevu još jednom je pokazao da direktan susret poslodavaca i onih koji traže posao ostaje najbrži put do novih prilika. Uz veliki broj prijavljenih kandidata i poslodavaca koji su ponudili širok spektar radnih mesta, sajam je potvrdio svoju ulogu kao važna karika u povezivanju tržišta rada. Organizatori poručuju da je cilj da se i u narednim godinama nastavi sa jačanjem saradnje i stvaranjem novih šansi za sve koji žele da grade svoju karijeru upravo ovde, u našem gradu.

(RTV Pančevo)