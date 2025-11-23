Nove cene pogrebnih usluga u Pančevu

Poznato je da se „Pančevac” dobrano kupuje zbog čitulja, te da se „maturantske strane” prve prelistaju. A ipak reklame za pogrebna preduzeća uvek su bile neprijatne, osim možda ako se pojave na već pomenutim čituljama u veličini markice, samo sa adresom i brojem telefona. Televizijske su u našoj kulturi nepoznata pojava, iako je još pre neku deceniju na evropskom „Reklamožderu” pobedio oglas jedne pogrebne firme – grupa svečano obučenih ljudi bacala je u vazduh, ispostaviće se, na kraju, pokojnika. Bili su srećni jer ih je spasao velikih troškova pošto je unapred uplatio troškove svoje sopstvene sahrane. Bila je šokantna, ali i pametna.

Zato se često ne susrećemo ni s reklamama pančevačkih pogrebnih preduzeća. U svakom slučaju, ima ih dosta, mada ne premnogo. Koliko – ni veštačka inteligencija ne daje precizan odgovor. A ono što je izvesno jeste da ne može svako da se bavi tim poslom.

Po meri ukusa i džepa

Mesta za kontakt s klijentelom su sajtovi. Nude se „dizajni”, „asortimani”, „sopstvena proizvodnja”, „stručan tim”, „pouzdana vozila”.., ali ne i cenovnici. Nabraja se bogat asortiman: pored sanduka i njegove prateće opreme, tu su krst, pa marame, šalovi za ožalošćene, peškiri, krst, krstić za sanduk, izrada cvetnih aranžmana i venaca…. Zatim tu su usluge prikupljanja dokumentacije, prevoza pokojnika, sređivanja refundacije troškova od Fonda PIO, zatim boravak pokojnika u kapeli i hladnjači, štampanje umrlica, parte, objava čitulja, pripreme i oblačenje pokojnika, eventualno organizovanje muzičkog orkestra, rezervacija restorana za daću… A sudeći po iskustvu, tvrdnje sa sajtova o brzim i stručnim uslugama, kao i da će sve dogovoreno biti sprovedeno u delo, bez izuzetka su istinite.

Što se tiče cena, sve zavisi od ukusa, a pre svega od gubera, ali i od mere ili pristojnosti. Sanduci koštaju od nešto više od 200 pa do 600 evra, ali i do 2.000 za luksuzne varijante. Šal je oko tri evra, peškir oko dva i po, onaj za krst i četiri, krstovi su uglavnom od 40 do 50 evra, parte oko 80 dinara, plus plastificiranje za pokoji komad koji želite da sačuvate.

Ako želite da priredite daću, za najskromniju varijantu za jednu osobu vam treba 15 evra, prosek je bar 20, a neki restorani i za ovakve ručkove naplaćuju i više od 30 evra, kada, na primer, piće nije ograničeno. Pored toga, verovatno ćete morati da i za kuću nabavite kontingente hrane i pića, jer osim bdenja prve noći, dolaziće vam ljudi i sledećih dana. Ako budete odlučili da nosite crninu, sigurno je da ćete morati da kupite i još koji deo garderobe…

Sve se plaća

Pored svih nabrojanih troškova, o kojima možete odlučivati da li ćete i u kojoj meri da ih plaćate, moraćete da platite troškove sahrane. I dok pogrebnici redovno usklađuju svoje troškove sa inflacijom, JKP „Zelenilo” je posle godinu dana dobilo zeleno svetlo da podigne cene svih svojih usluga, pa i onih na grobljima. Kako su u obrazloženju napisali, razlozi su i ta inflacija, ali i povećanje minimalca, što znači da velikom broju svojih radnika moraju da podignu plate.

Poskupljenje od 10 odsto znači da ćete za sahranu, ili pre rečeno samo ukop, umesto 23.000, od sada plaćati 27.800 dinara. Ako imate grobnicu, ta usluga će vas stajati umesto 28.000 skoro 34.000 dinara Ako pak imate grobnicu novijeg tipa, onda će trošak sahrane biti oko 20.500 umesto dosadašnjih 17.000 dinara. Polaganja urne mnogo su jeftinija. Tu, naravno, nije kraj. Osim hladnjače, koju može da organizuje i drugo pogrebno preduzeće, skoro sigurno je da će vam trebati kapela, za koju vam, uključujući prijem i korišćenje, treba oko 4.000 dinara.

Dinar po dinar i na kraju se dolazi do iznosa od oko 80.000 dinara za osnovne troškove sahrane – bez popa, daće, gošćenja kod kuće, čitulje, odeće… Ako radite sve po redu, ča i s merom, trebaće vam bar još oko 50.000 dinara. Za penzionere onome ko je snosio troškove Fond PIO isplaćuje 76.369 dinara na teritoriji cele Srbije. A ima i skupljih i jeftinijih nego što je Pančevo.

Život ide dalje, pa nakon sahrane sledi uklanjanje venaca i cveća, koje možete platiti, iako vam niko neće braniti ni da sami to uradite. Međutim, betoniranje okvira ekskluzivna je usluga „Zelenila”. A onda – u našem narodu smatra se da je red da spomenik podignete do prve godišnjice. Zato mnogi, da bi ispoštovali red, podižu i kredit. Njihova cena „varira”, reći će vam i veštačka inteligencija, od od 500 do 2.000 evra. Međutim, lična novinarska istraga pokazala je da na jugu Srbije ima i jeftinijih, i za 300 evra, dok u Pančevu dupli, bez ploče, koštaju oko hiljadarke – naravno, evra. Ali ispitajte stvar – jer kamenoresci u Pančevu imaju vrlo različite cene. Ne trčite kod prvog na koga naletite ili kod onog koji je najbliži groblju.

A pošto dignete spomenik, sledi održavanje. Možete to raditi i sami, ali kao što se danas sve može platiti, za novac možete prepustiti uređivanje grobnog mesta i „Zelenilu”. Po novim cenama pranje spomenika jednom mesečno koštaće vas 1.270, dva puta za mesec 2.400 dinara. Ako naručite uslugu paljenja kandila za 40 dana, platićete 1.260, a za četiri puta mesečno i 4.720 dinara. Za uređivanje humke sa sadnjom cveća biće vam potrebno skoro 5.000, za raščišćavanje izraslog niskog rastinja 1.800, za stavljanje kamenčića 4.400 dinara…

I na kraju krajeva sledi plaćanje zakupa i održavanja grobnog mesta. Po novim cenama, koje je Skupština usvojila na sednici od 29. oktobra, za deset godina za dva grobna mesta treba od sada da platite oko 14.000, umesto dosadašnjih 11.600 dinara, što je godišnje oko 1.400 dinara. Ipak, jeftinije je nego ako plaćate godinu za godinom, kada je cena 1.800 dinara.

Zato, setite se priče o reklami s početka teksta.

(Pančevac / N. Simendić)

