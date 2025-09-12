Nove cene grejanja u Pančevu, povećanje za 5,97 odsto

U Pančevu je održana 7. sednica Skupštine grada, na kojoj je izglasano novo poskupljenje centralnog daljinskog grejanja na gas, što će dodatno opteretiti budžet potrošača, jer Pančevci već imaju jedno od najskupljih grejanja u Srbiji.

Prema donetim odlukama, odnošenje smeća poskupljuje za 15 odsto, cena vode za 10 odsto, dok će grejanje biti skuplje za 5,97 odsto.

Odbornici su izglasali povećanje grejanja za 5, 97 odsto . Za stambeni prostor, cena grejanja po kvadratnom metru povećava se sa 143,00 na 151,54 dinara bez PDV-a, dok za poslovni prostor nova cena iznosi 190,03 dinara po kvadratu umesto dosadašnjih 184,60 dinara.

Korisnici koji plaćaju grejanje po utrošku suočiće se sa većim izdacima i kod fiksnih i kod varijabilnih delova – fiksni deo po kvadratnom metru raste sa 44,40 na 47,05 dinara, po instalisanoj snazi sa 361,00 na 382,55 dinara po kilovatu, a varijabilni deo po kilovat-satu sa 8,80 na 9,33 dinara. Slična korekcija primenjuje se i kod pripreme sanitarne tople vode: varijabilni deo skače sa 8,80 na 9,33 dinara po kilovat-satu, a fiksni deo po članu domaćinstva sa 985,00 na 1.043,80 dinara mesečno

JKP „Grejanje” je u obrazloženju navelo da je povećanje neminovno zbog rasta troškova za gas, koji čini čak 75 odsto ukupnih rashoda preduzeća. Kako bi obezbedilo stabilno poslovanje i urednu pripremu za novu sezonu, preduzeće se kreditno zadužilo sa 250 miliona dinara radi izmirenja obaveza za energent.

Nove cene stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva”.

