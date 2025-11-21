Vučić: Rušenje mene im je primarni cilj, evo šta je rekao o NIS-u

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekako je u intervjuu Informer televiziji da svi koji su od jutros završili u Kliničkom centru izgledaju bolje od njega.

– Nisam ja ovde da bih govorio o svojim problemima, nego kako da rešavamo probleme zemlje i da pomognemo ljudima – izjavio je Vučić.

Komentarisao je istupanja opozicije danas i pretohdnih dana.

Vučić kaže da je normalno u demokratskim društvima da postoje drugačiji stavovi i da je to suština demokratije.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informeru istakao je da će se sve šta se dešava u NIS-u saznati u ponedeljak ili nedelju.– Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi građani trebalo da brinu. Ja ću da ponudim Amerikancima, kao svoju izjavu javno, mislim da to ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji, čak ne kažem prijateljski – rekao je on. Imamo rezerve, čak i da Rafinerija ne radi, naveo je. – Siguran sam da će Amerika prihvatiti moju formalnu izjavu i da će nam izaći u susret – ističe predsednik Vučić.

– U nedostatku ideja sve se svede na lično. Nije to neočekivano ili drugačije nego što je bilo. Sada su u trenutku apsolutne nemoći. Rekao sam već da nemaju šansi, sada i oni sve bolje razumeju da je sve gotovo i zato je nervoza na vrhuncu, moraju histerično da reaguju. Oni misle da su ljudi tu da bi čuli nešto loše o nekome, a oni samo žele da čuju šta će da dobiju, šta neće, šta ne mogu da dobiju, šta moramo da uradimo u narednom periodu… To naši protivnici ne razumeju – kazao je predsednik.

Kaže da je protivnicima za sve kriv, komentarišući “optužnicu” protiv njega.

– Na kraju, najvažnije je da ne merite sve u procentima. Ne znači da kada neko nema 2 ili 5 posto nije u pravu u odnosu na onog ko ima više od 50. Ovde je pitanje pravde, a ne procenata. Suština je “Vučiću ne smeš biti ni na jednoj listi”. Ove druge bi nekako i mogli da pobede, ali ovog ne mogu – kazao je.

Kad je u pitanju kampanja koja se vodi protiv njega zbog Sarajeva, kaže da su njegovi protivnici imali i gnusnije optužbe protiv njega.

– Oni su formalno podigli protiv mene optužni akt da sam izvršio “genocid u Srebrenici”. Onda je njihovo tužilaštvo to odbacilo. Tada su rekli da se Vučić “negde našao u Srebrenici” i pozivali su se na tekstove Milovana Brkića i sličnih lažova – jasan je Vučić.

Ističe da takve optužbe stižu kad je teško Srbiji.

– Šira je i veća igra u svemu tome… I pitanje NIS. Uvek neko želi da vas navuče na pogrešan trag. Kako će da nam pomognu, recimo, Arapi, ako vide da sam “ubijao nevinu muslimansku decu”? Kako će neko da nam otvori poglavlje ako vide da smo ne znam šta uraditi – napomenuo je Vučić.

Ističe da nikada nije nosio snajper, niti je čuo za neki safari i da je to izmišljeno u nekom filmu.

Podseća da su ga poslali na Pale kao nekoga ko nešto zna da priča na stranom jeziku.

– Svi znaju da je ova priča bezveze. Tamo gde govore da je puška, bio je stativ od kamere – dodao je on.

Tada je, podseća, maljutka umalo pogodila vozilo u kom je bio predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

– Vidite kako se Bild ogradio uz znak pitanja. To su slično radili i svi drugi. Telegraf je čak objavio zakukuljeno deo Suzaninog odgovora. Oni su, valjda, mislili da kad je tako nešto dogodi da imam nešto da krijem, da ću to da zataškavam. To pokazuje koliko ne poznaju mene i koliko ne žele da prepoznaju istinu – kaže predsednik.

Ističe da je tražio od Informera da ne podseća javnost na činjenicu da je deda Analene Berbok bio nacista i tvrdi da je to nanelo štetu Srbiji.

– Neko zbog klikova ili što mu se čini da time nekom drugom pravi uslugu, pravi medveđu uslugu svojoj zemlji. Molim vas da budete malo odgovorniji. Nemojte našim protivnicima da napadate porodice i da im radite ono što oni rade meni – kaže on.

Postoji doktrina Hrvatske za urušavanjem srpske države.

– Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema – kaže predsednik.

Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.

Vučić tvrdi da Nemci nisu nacisti.

– U to ne veruje niko u svetu. Drže se da ne budu protiv Izraela da ne bi mogao ništa da im kaže – naveo je on.

Kaže da za Domagoja Margetića znaju ko je i šta je i da zato za njega ne pišu da je novinar. Podseća na Margetićeve izmišljotine o nekretnini njegove ćerke u Berlinu.

– Moja ćerka je tamo bila sama. Živela je u internatu ili kampusu. Sem u Čipuljiću, van granica ove zemlje nemamo ništa. Ovde ću na istoku Srbije da kupim neki lep plac, između Donjeg Milanovca i Kladova – kaže on.

Angažovaće najskuplje svetske advokate da tuži Gardijan, Dejli mejl…

– Ja nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji, iako sam mogao 5 miliona tužbi da podnesem i neću ni sada, ni protiv ovih Šolakovih medija, ali ovi što imaju mnogo para, angažovaću najboilje advokate, najskuplje svetske advokate, koliko naplatite uzmete procenat, ostatak ću da podelim nekoj deci negde, možda i nekoj ustanovi crkvi, manastir obnovimo jer verujem da mogu da im uzmem milione za ovo – kazao je Vučić.

– Nije ovde reč o meni. Ima 15 odsto ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka. U današnjem svetu argumenti ne odlučuju mnogo. Imate 15 odsto ljudi u Srbiji koji stvarno veruju da mi je otac Albanac. To je moja procena na osnovu brojnih podataka koje sam prošao. Oni će vam reći “Jovanjica”. Šta ja mogu sa tim? Ništa. Ne vredi, i kada saznaju da je neistina, ne možete to da promenite. Njegov kortekst je to prihvatio. To je postao deo sivih ćelija. Ali je njegovo srce i duša zatrovano time. I onda će reći “Pogledaj zlikovca” – napomenuo je.

Podseća na aferu “Jovanjica”. – Uvek je lakše ići na emotivni deo i reći: “Vidi zlikovca”. To je zlikovac koji je ubio Cvijana i Olivera Ivanovića…” Znate li da deo ljudi još veruje da je bio korišćen zvučni top. Kada dođemo do racionalnog, šta će da kažu? Imamo stabilan kurs dinara, rastu plate brže nego ikada u istoriji Srbije, stopa javnog duga nam je gotovo duplo niža nego kad sam postao predsdnik Vlade – rekao je Vučić.

Kaže da to što narod nekome aplaudira u sportu ili u pozorištu, to nema veze sa politikom.

– Teljor Svift je najpopularnija i da li je neko zbog nje glasao za Kamalu Haris? Naravno da nije. Ljudi imaju svoj mozak. Taj uticaj Brusa Sprinstina u Americi je na nivou 0,01. Potpuno je svejedno. Znaju da smo se spremili za sve njihove opcije. Kako vreme prolazi sve smo bolje, a oni sve slabije pripremljeni. Voleo bih da u političkom smislu još traje, da nemaju ideju i troše energiju. Ljudi hoće da žive normalne živote. Znajući blokadere siguran sam da moraju da naprave neku pakost i da će opet da maltretiraju ljude. Oni žive od toga da naprave neku pakost – rekao je Vučić.

Rekao je da ljudi zamisle da Jaćimović odlučuje o nečemu.

– Ima i gorih. Jaćimović bar zna da tera autobus – rekao je Vučić.

Najavio je novi program u oblasti zdravstva i farmacije sa kojim će izaći u decembru, te da će tražiti da se spuste cene lekova.

Najavio je i programe i ideje oko obrazovnog sistema.

– Početkom decembra izaći ćemo sa novim programom u oblasti farmacije, razgovaraćemo sa njima da spuste cene lekova. Stariji ljudi na lekove potroše i do 7.000 mesečno. To bi bila velika vest.

– Vidite zašto smo bili brutalno napadnuti kada sam poželeo strane univerzitete. Sačuvali bismo dobar deo dece ovde, a istovremeno bismo podigli nivo konkurencije. Treba i skratiti časove u školama. Da vidimo šta ćemo i na poslu da radimo, nikada nismo imali nižu produktivnost rada. Procena je da se radi 2 sata i 40 minuta i to zahvaljujući fabrikama. Sve ostalo ode na drndanje telefona i gledanje svih drugih stvari. Zato polako propadamo svi. Mi inače nešto sporije od drugih. Ne možete u mediteranskom delu da naterate nikoga da rade oni to uspevaju da nadomeste ljudima koje dovode sa strane. Mi u Kragujevcu ne možemo da nađemo 900 radnika jer neće da rade za početnu platu od 90.000 dinara – napomenuo je.

– Vidite zašto smo bili brutalno napadnuti kada sam poželeo strane univerzitete. Sačuvali bismo dobar deo dece ovde, a istovremeno bismo podigli nivo konkurencije – kaže on.

Veruje da će u ponedeljak ili u nedelju reći šta se dešava oko NIS.

– Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi građani trebalo da brinu. Ja ću da ponudim Amerikancima, kao svoju izjavu javno, mislim da to ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji, čak ne kažem prijateljski – rekao je on.

Imamo rezerve, čak i da Rafinerija ne radi, naveo je.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer prokomentarisao je neuspele pokušaje urušavanja srpske države. Postoji doktrina Hrvatske za urušavanje srpske države, navodi Vučić. – Rušenje Aleksandra Vučića im je primarni cilj. Po svaku cenu hoće da me sruše. Više od 25.000 tekstova su objavili protiv mene, a svega oko 50 je neutralno. Pozitivnih nema – kaže on. Smatra da je potrebno da Srbija i Hrvatska imaju dobre odnose.

(Pančevac)