TO Kovin u Kragujevcu predstavila dva specijalna rezervata prirode

U Kragujevcu je od 6. do 8. novembra održan 16. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma. Na sajmu je svoju ponudu predstavila i Turistička organizacija opštine Kovin.

Turistička organizacija opštine Kovin tradicinalno već godinama predstavlja svoje turističke potencijale na Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma, koji se održava u Kragujevcu, već 16 godina. Prema rečima Divne Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin, posetioce sajma su upoznali sa turističkim ponudom ove južnobanatske opštine, a sa kolegama su razmenili različita iskustava i ideje u turizmu i dogovorili dalju saradnju, rekla je .Divna Kirilov – Turistička organizacija opštine Kovin .

I ovaj sajam je bio prilika da se posetioci upoznaju sa dva specijalna rezrevata prirode, jezerom Kraljevac u Deliblatu i evropskom saharom, Deliblatskom peščarom, rekla je Divna Kirilov.

Organizatori sajma u Kragujevcu su Gradska turistička organizacija Kragujevac i Šumadija. Ovogodišnji sajam je bio rekordan u broju izlagača, svoje ponude predstvilo je više od 100 izlagača iz zemlje i inostranstva.

(RTV Pančevo)