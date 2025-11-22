Vučić o NIS-u: Teško ide, daću sve od sebe, više ću govoriti u roku od 48 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska štandova na sajmu vina “Vinska vizija Otvorenog Balkana”, da su pregovori oko NIS-a i dalje u toku i da očekuje nove razgovore danas.

– Teško ide, daću sve od sebe. To je sve što mogu da kažem. Više ću govoriti u roku od 48 sati. Ne moraju građani da brinu, naše je da brinemo. Teško je, zato što Amerikanci čekaju da vide završen ugovor i da vide sve detalje ugovora, a posle pet dana pregovora da to nije moguće. A nama je licenca potrebna, gotovo juče, jer ako je ne dobijemo rafinerija staje. Neće ni to građani da osete na pumpama, jer smo obezbedili rezerve. Ali država hoće – rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da problem u pregovorima predstavlja pravo preče kupovine manjinskog vlasnika.

– Uvek vam manjinski vlasnik ima prava preče kupovine, problem je što ovde nije reč o dobrovoljnoj prodaji. Nama govore o tome oni koji su izvršili pravo preče prodaje, to je bilo 100 posto u srpskim rukama. Oni su prodali 56,16 odsto Rusima, a onda i malim akcionarima još 14 odsto, da bi se dodvorili nekome pred izbore. I onda dolaze kod mene i ja sam kriv zato što ne mogu da kupim nešto što neko drugi neće da proda. A nisu krivi oni koji su sve to prodali da bi dobili glas više na izborima. Ima li to ikakvog smisla, kako vas tako uvuku u zamku – rekao je Vučić.

On je istakao i da je nivo svakodnevnih prevara i laži neverovatan, te da bi krajnja opcija mogla biti neprijateljsko preuzimanje, što, kako kaže, želi da izbegne.

– Šta treba da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima? Da kažem ne može, a nama se žuri da prodaju. Ili da krenemo u neprijateljsko preuzimanje, ali ja to ne želim. To žele mnogi u svetu. To je poslednja opcija, kada više nije neprijateljsko preuzimanje već njihovo neodgovorno ponašanje – kazao je predsednik.

Vučić je dodao da su ranije prodaje NIS-a bile motivisane predizbornim potrebama.

– Sve predizborni marketinški trikovi, pustite ozbiljne ljude da nešto urade za svoju zemlju. Vratiće se još industrija u srpske ruke, a sve su prodali – rekao je Vučić.

