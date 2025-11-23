KAČAREVO: Festival humora i satire „Žaoka“ ponovo u dva dana

Festival humora i satire „Žaoka“ u organizaciji kačarevačkog Doma kulture biće ponovo održan u dva festivalska dana, u kojima će moći da uživaju sve generacije.

Najpre će u utorak, 25. novembra, s početkom u 19 sati, u prostorijama Doma

omladine (Ulica maršala Tita 13) na programu je „Mala žaoka“, koja promoviše humor namenjen deci.

U okviru programa predviđena je svečanost otvaranja izložbe nagrađenih dečjih

radova, kao i proglašenje pobednika.

Organizatori festivala, koje su podržali Grad Pančevo i Mesna zajednica Kačarevo, obezbedili su vredne nagrade za nauspešnije koji su prikazali svoju kreativnost na temu „Mislim, crtam, pišem – bolje, lepše, više“.

U sklopu prve festivalske večeri biće upriličena i dodela nagrade „Zoran T.

Popović“, u znak sećanja na pančevačkog aforističara, namenjene eminentnim autorima aforizama za decu.

Nakon toga uslediće nastupi pisaca za decu Ljubivoja Ršumovića, Aleksandra Čotrića, Marijane Stratulat i Senke Pavlović.

Deo festivala namenjen humoru za odrasle biće upriličen u petak, 28. novembra, u 19 satiu takođe kačarevačkom Domu omladine.

Nastupiće poznati književnici i aforističari Vanja Bulić, Ljupka Cvetanova, Goran Mrakić, Jasmina Ćirković, Senka Pavlović i Aleksandar Čotrić.

(Pančevac/J. Filipović)

Kačarevo: Konkurs za Festival humora i satire „Mala žaoka 2025“

„ŽAOKA“ APLAUZOM ISPRATILA SVOG IDEJNOG TVORCA ZORANA T. POPOVIĆA Održan 10. festival humora i satire u Kačarevu