KAČAREVO: Konkurs za učešće na dečjem Festivalu humora i satire „Mala žaoka 2025“

Kačarevački Dom kulture „Bratstvo – jedinstvo“ raspisuje konkurs za učešće na Festivalu humora i satire „Mala žaoka 2025“.

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih škola, a tema ovogodišnjeg, trinaestog festivala „Mala žaoka“ je „Mislim, crtam, pišem – bolje, lepše, više“.

Učesnici će se takmičiti u dve kategorije:

1. Karikatura i ilustracija (likovni konkurs) i

2. Aforizam i kratka šaljiva pesma (literarni konkurs)

Radove je potrebno dostaviti do petka, 7. novembra 2025. godine, Domu kulture „Bratstvo-jedinstvo“ Kačarevo, Maršala Tita 37, 26212 Kačarevo.

Literarni radovi mogu se slati i na imejl adresu: domkulture.kacarevo@gmail.com.

Uz poslate radove potrebno je navesti ime i prezime, razred i školu autora, kao i kontakt podatke (broj telefona i imejl adresu) odgovornog lica (učitelja/nastavnika/roditelja ili nekog drugog).

Rezultati konkursa biće objavljeni u ponedeljak, 17. novembra.

Napomena: Radovi se ne vraćaju učesnicima nakon festivala, a organizator zadržava pravo da ih publikuje.

U okviru dečje festivalske večeri, koja će biti održana u utorak, 25. novembra 2025, u 19 sati, u svečanoj sali Mesne zajednice Kačarevo (ulica Maršala Tita 37) biće dodeljene po tri vredne nagrade u obe kategorije kao i nekoliko specijalnih, a biće upriličena i izložba nagrađenih radova.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na broj telefona 064/817-15-70.

(Pančevac/J. Filipović)

