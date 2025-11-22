Železničar pobedio Partizan 3:1

Fudbaleri Železničara pobedili su Partizan na gostovanju u Humskoj rezultatom 3:1 u meču 16. kola Super lige Srbije.

Veliki trijumf pančevačkom timu, posle preokreta, doneli su Silvester Džasper i Kvaku Karikari golovima u prvom i Dario Grgić pogotkom u drugom poluvremenu.

„Verovali smo u pobedu. Mi smo tako trenirali i spremali se. Rekao sam i u najavi da ćemo ići na pobedu. Moglo je da bude po gol, dva više i za nas, i za njih. Prikazali smo jednu zrelu i kvalitetnu partiju u svim delovima igre. Energetski smo isparirali Partizanu. Mogu da budem zadovoljan i čestitam igračima na sprovođenju plana igre i ponašanju prema svojim obavezama tokom svih 90 minuta“, naveo je Koković za TV Arena Sport.

Od starta meča, po kiši i snegu, viđena je otvorena igra na obe strane i lako smo mogli da vidimo i više od četiri pogotka.

Posle velike šanse za Vukotića u trećem minutu, prednost Partizanu doneo je Nemanja Trifunović u 10. minutu. Pobegao je odbrani Železničara i ispred istrčalog golmana Zorana Popovića pogodio mrežu.

Primljeni pogodak kao da je trgao ekipu Radomira Kokovića, koja je zaigrala znatno bolje i konkretnije u nastavku.

Donelo joj je to izjednačenje već u 19. minutu. Aleksa Kuljanin je sa desne strane ušao u šesnaesterac i pravovremeno uposlio Džaspera, koji je iz peterca pogodio.

U 31. minutu je Partizan mogao da vrati vođstvo, ali se stativa isprečila kod pokušaja Jovana Miloševića, da bi samo dva minuta kasnije viđen preokret. Kuljanin je centrirao na dalju stativu, gde se Dario Grgić fenomenalno snašao i iz okreta vratio loptu u srce peterca, gde je Karikari glavom zatresao mrežu.

Nedugo zatim je šut Karikarija završio malo preko prečke, da bi u finišu poluvremena Milošević opet bio blizu gola, ali bez uspeha.

Napadač Partizana je u 58. minutu zatresao i prečku, potom je Demba Sek propustio novu šansu za Partizan, pre nego što je u 66. minutu usledio i treći gol Železničara.

Grgić je utekao protivničkoj defanzivi, to je odlično video Stefan Pirgić i sjajno proigrao saigrača, koji je sa petnaestak metara precizno pogodio malu mrežu.

Do kraja meča nije viđen nijedan pogodak, ali jeste veliki broj prilika. Posebno se izdvaja pogođena stativa od strane krilnog igrača Železničara Nikole Jovanovića u 78. minutu.

Železničar ima 25 osvojenih bodova i zauzima četvrto mesto na tabeli. U narednom kolu dočekuje kragujevački Radnički 29. novembra.