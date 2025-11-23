Prijavite decu za paketiće: Grad Pančevo na dar mališanima!

Grad Pančevo i ove godine poklanja deci, uzrasta do 10 godina, novogodišnje paketiće!

Prijava mališana za besplatne paketiće počinje u ponedeljak 24. novembra i trajaće sve do petka, 19. decembra 2025. godine.

Preuzimanje vaučera je u Uslužnom centru Gradske uprave (ulaz iz ul. Generala Petra Aračića), svakog radnog dana od 8 do 15 časova, a sredom do 19 časova.

Za prijavljivanje je potrebno samo detetov izvod iz Matične knjige rođenih na uvid i važeća lična karta osobe koja prijavljuje dete.

Pripremite se, počinje prijava mališana do 10 godina za novogodišnje paketiće!