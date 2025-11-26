Vršac osvojio drugo mesto za turističku publikaciju

Turistička organizacija Vršac tokom novembra učestvovala je na dva stručna događaja u Kragujevcu i Leskovcu, gde je osvojila nagradu u konkurenciji turističkih publikacija iz cele Srbije.

Turistička organizacija Vršac započela je novembar učešćem na dva manifestaciona i stručna događaja namenjena turističkom sektoru. Prvo predstavljanje održano je od 5. do 7. novembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu, gde je Vršac nastupio u okviru zajedničkog štanda Turističke organizacije Vojvodine, zajedno sa drugim gradovima i opštinama iz Pokrajine. Tom prilikom predstavljeni su ključni turistički sadržaji grada, uključujući kulturne lokacije, događaje i ponudu zasnovanu na vinarskoj tradiciji.

Nakon Kragujevca, TO Vršac učestvovala je 13. i 14. novembra na XVIII Izložbi suvenira i turističkih publikacija u Narodnom pozorištu u Leskovcu. U konkurenciji turističkih organizacija i institucija iz različitih delova Srbije, Vršac je osvojio drugo mesto u kategoriji jednolisnih publikacija. Nagrađeni rad posvećen je manifestaciji „Dani Berbe Grožđa“.

Osvajanjem ovog priznanja potvrđena je relevantnost publikacije u domaćem turističkom sektoru, dok su nastupi na dva događaja omogućili dodatnu prezentaciju turističkih potencijala grada široj stručnoj i posetilačkoj publici. Turistička organizacija najavljuje nastavak učešća na sličnim manifestacijama tokom narednog perioda.

(RTV)