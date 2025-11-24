Plivači Dinama osvojili 23 zlatne, 18 srebrnih i 15 bronzanih medalja

Plivački klub Dinamo uspešno je započeo novu sezonu na Vojvođanskom prvenstvu, održanom 22. i 23. novembra 2025. godine u Novom Sadu. Klub je predstavljalo 46 takmičara koji su ukupno osvojili 56 medalja – 23 zlatne, 18 srebrnih i 15 bronzanih.

Na pobedničkom postolju našli su se:

Lazić Jelisaveta – I mesto na 50 m prsno i 100 m kraul

Husarik Martin – I mesto na 100 m leđno i 100 m delfin; III mesto na 100 m prsno

Miletić Andrej – II mesto na 100 m delfin

Pantić Miloš – III mesto na 100 m delfin

Štafeta 4×100 m mešovito u kategoriji pionira, u sastavu Pantić Miloš, Pušelja Ilija, Husarik Martin i Miletić Andrej, osvojila je prvo mesto, dok je štafeta 4×50 m kraul u kategoriji mlađih pionira, u sastavu Maljković Maksim, Geratović Luka, Aleksić Mateja i Stančul Vojislav, osvojila drugo mesto.

U ukupnom plasmanu mlađi pioniri i pioniri zauzeli su drugo mesto ekipno.

Drugog dana takmičenja, u nedelju, 23. novembra, nastupili su kadeti i juniori, koji su osvojili čak 47 medalja. Među najuspešnijima bili su:

Bokun Sara – II mesto 100 m kraul; III mesto 50 m kraul, 100 m leđno, 50 m delfin

Divljak Danica – I mesto 200 m delfin, 200 m delfin (apsolutno), 200 m mešovito, 400 m mešovito, 400 m mešovito (apsolutno); II mesto 50 m delfin

Konstantinov Danica – I mesto 50 m leđno, 100 m leđno (15–16), 100 m leđno (15+), 200 m leđno, 200 m leđno (apsolutno), 100 m mešovito; II mesto 50 m leđno (apsolutno) i 100 m mešovito

Ratković Andrea – II mesto 50 m delfin, 100 m delfin, 100 m mešovito; III mesto 200 m mešovito (apsolutno)

Šimon Sara – III mesto 50 m leđno, 100 m leđno (15–16), 100 m leđno (15+)

Bokun Aleksa – I mesto 100 m prsno, 200 m prsno, 400 m mešovito; II mesto 400 m kraul, 200 m mešovito, 400 m mešovito (apsolutno); III mesto 50 m prsno

Mitić Ognjen – I mesto 200 m delfin; II mesto 200 m prsno, 100 m delfin

Savić Petar – III mesto 200 m kraul

Samardžija Vuk – I mesto 200 m delfin, 100 m mešovito; III mesto 50 m delfin, 200 m mešovito

Stančul Lazar – III mesto 400 m kraul

Živanović Vasilije – II mesto 50 m prsno, 100 m prsno, 200 m prsno

U kategoriji kadetkinja, štafeta 4×100 m mešovito u sastavu Ratković Andrea, Pantić Magdalena, Veličkowski Darija i Bokun Sara osvojila je drugo mesto, dok je muška kadetska štafeta 4×100 m mešovito — Samardžija Vuk, Živanović Vasilije, Bokun Aleksa i Knežević Njegoš — osvojila treće mesto.

Kadetima je u ukupnom plasmanu pripalo drugo ekipno mesto.

(Paqnčevac)