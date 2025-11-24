Plivači Dinama osvojili 23 zlatne, 18 srebrnih i 15 bronzanih medalja
Plivački klub Dinamo uspešno je započeo novu sezonu na Vojvođanskom prvenstvu, održanom 22. i 23. novembra 2025. godine u Novom Sadu. Klub je predstavljalo 46 takmičara koji su ukupno osvojili 56 medalja – 23 zlatne, 18 srebrnih i 15 bronzanih.
Na pobedničkom postolju našli su se:
Lazić Jelisaveta – I mesto na 50 m prsno i 100 m kraul
Husarik Martin – I mesto na 100 m leđno i 100 m delfin; III mesto na 100 m prsno
Miletić Andrej – II mesto na 100 m delfin
Pantić Miloš – III mesto na 100 m delfin
Štafeta 4×100 m mešovito u kategoriji pionira, u sastavu Pantić Miloš, Pušelja Ilija, Husarik Martin i Miletić Andrej, osvojila je prvo mesto, dok je štafeta 4×50 m kraul u kategoriji mlađih pionira, u sastavu Maljković Maksim, Geratović Luka, Aleksić Mateja i Stančul Vojislav, osvojila drugo mesto.
U ukupnom plasmanu mlađi pioniri i pioniri zauzeli su drugo mesto ekipno.
Drugog dana takmičenja, u nedelju, 23. novembra, nastupili su kadeti i juniori, koji su osvojili čak 47 medalja. Među najuspešnijima bili su:
Bokun Sara – II mesto 100 m kraul; III mesto 50 m kraul, 100 m leđno, 50 m delfin
Divljak Danica – I mesto 200 m delfin, 200 m delfin (apsolutno), 200 m mešovito, 400 m mešovito, 400 m mešovito (apsolutno); II mesto 50 m delfin
Konstantinov Danica – I mesto 50 m leđno, 100 m leđno (15–16), 100 m leđno (15+), 200 m leđno, 200 m leđno (apsolutno), 100 m mešovito; II mesto 50 m leđno (apsolutno) i 100 m mešovito
Ratković Andrea – II mesto 50 m delfin, 100 m delfin, 100 m mešovito; III mesto 200 m mešovito (apsolutno)
Šimon Sara – III mesto 50 m leđno, 100 m leđno (15–16), 100 m leđno (15+)
Bokun Aleksa – I mesto 100 m prsno, 200 m prsno, 400 m mešovito; II mesto 400 m kraul, 200 m mešovito, 400 m mešovito (apsolutno); III mesto 50 m prsno
Mitić Ognjen – I mesto 200 m delfin; II mesto 200 m prsno, 100 m delfin
Savić Petar – III mesto 200 m kraul
Samardžija Vuk – I mesto 200 m delfin, 100 m mešovito; III mesto 50 m delfin, 200 m mešovito
Stančul Lazar – III mesto 400 m kraul
Živanović Vasilije – II mesto 50 m prsno, 100 m prsno, 200 m prsno
U kategoriji kadetkinja, štafeta 4×100 m mešovito u sastavu Ratković Andrea, Pantić Magdalena, Veličkowski Darija i Bokun Sara osvojila je drugo mesto, dok je muška kadetska štafeta 4×100 m mešovito — Samardžija Vuk, Živanović Vasilije, Bokun Aleksa i Knežević Njegoš — osvojila treće mesto.
Kadetima je u ukupnom plasmanu pripalo drugo ekipno mesto.
(Paqnčevac)