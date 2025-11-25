Gradska biblioteka: Promocija knjige „Dete ravnice“ Nikole Radojina 29. novembra

Pesnik Nikola Radonjin predstaviće svoju prvu zbirku „Dete ravnice“, inspirisanu Vojvodinom, njenom tradicijom i duhom starih vremena koja bude nostalgiju u Gradskoj biblioteci u Pančevu 29. novembra u 19 časova.

„Ja se trudim da sačuvam to neko dete u sebi, da budem detinjast. Neki mi kažu čak da sam premalo ozbiljan ili previše neozbiljan za svoje godine“, kaže Radonjin za Euronews Srbija i dodaje da je Dolovo je za njega, kako kaže, nepresušni izvor nadahnuća, kao i ceo Banat, a „Dete ravnice“ delom doživljava kao svoj alter-ego.

Više o tome kako Vojvodina utiče na pesnike i šta može da očekuje publika na narednom predstavljanju Radonjinove zbirke u Gradskoj biblioteci.