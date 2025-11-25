Od večeras izložba „Exodus” u Galeriji „Milorad Bata Mihailović”

Zahvaljujući saradnji Kulturnog centra Pančevo sa Italijanskim institutom za kulturu iz Beograda, pančevačke publika će od večeras u 19 časova, kada je zakazano otvaranje, do 3. decembra imati priliku da u Galeriji „Milorad Bata Mihailović” vidi jedinstvenu, inspirativnu i potresnu izložbu italijanskog dokumentarnog fotografa Nikola Filipa Rosa.

Naziv „Exodus” upućuje i na temu, a reč je fotografijama koje predstavljaju jednu od najvažnijih vizuelnih studija migracionih ruta kroz Latinsku Ameriku. Roso od 2018. godine, kao član migrantskih grupa, prati putanje prinudnog raseljavanja – od Venecuele, preko Kolumbije i Centralne Amerike, do Meksika i granice sa Sjedinjenim američkim državama, otkrivajući tako složene posledice ekonomskih kriza, nasilja, političke nestabilnosti i korupcije. Sa njegovih fotografija ljudi koji se rađaju, odrastaju i umiru u pokretu, stičemo duboki utisak njihovih potresnih sudbina, koje svedoče o nadi, gubitku, hrabrosti i neizvesnosti, o porodicama koje uprkos opasnostima tragaju za domom, sigurnošću i dostojanstvom.

Pre otvaranja izložbe, u 18 časova, takođe u Galeriji „Milorad Bata Mihailović”, biće održana i panel diskusija „Fotografija u medijima: Od dokaza do iluzije” na kojoj će moderator biti fotograf Zvezdan Mančić, predsednik Centra za razvoj fotografije i direktor Festivala VIZUALIZATOR. Panel otvara važna pitanja o tome kako novinari, urednici i fotografi biraju slike koje oblikuju javno mnjenje, posebno u vremenu digitalne produkcije vizuelnog sadržaja, kada fotografija često postaje prvi i najuticajniji izvor informacija o događajima koji su nam fizički i emocionalno daleki. Projekat se realizuje u okviru programa „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji” koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva u Srbiji.

Nicolò Filippo Rosso (1985) italijanski je dokumentarni fotograf koji živi i radi u Latinskoj Americi. Nakon studija književnosti na Univerzitetu u Torinu, u potpunosti se posvećuje fotografiji, uglavnom sa temama migracija, klimatskih promena i društvene nejednakosti. Njegov projekat „Forgotten in Dust” istražuje ekološke i socijalne posledice dezertifikacije, to jest degradacije zemljišta, u kolumbijskoj oblasti La Guajira i živote autohtone zajednice Vaju Indijanaca. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja, sarađuje sa uglednim medijima kao što su Bloomberg News, TIME, Stern, kao i sa UNHCR-om. Predaje fotografiju i vizuelno novinarstvo na univerzitetima u Južnoj Americi, Evropi i SAD. Festival fotografije VIZUALIZATOR, koji je ove godine putem izložbe „Exodus“ stigao i u Pančevo, održava se 13. godinu zaredom i predstavlja najznačajniju godišnju manifestaciju posvećenu dokumentarnoj i umetničkoj fotografiji u Srbiji. Slogan ovogodišnjeg izdanja „Budi prisutan” poziv je na aktivno posmatranje, razumevanje slike i kritičko promišljanje vizuelnog sadržaja.

(Pančevac / N. S.)

KULTURNI CENTAR: Program od 24. do 29. novembra