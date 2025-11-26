Pančevo Servisne informacije

Danas od 13 sati akcija davanja krvi

10:20

26.11.2025

Foto: Pixabay

Zalihe krvi i dalje su na niskom nivou , najviše nedostaje nulta krvna grupa. Služba za transfuziju krvi Vojvodine svakog ponedeljka i srede dolazi u prostorije Crvenog krsta Pančevo, gde se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Ove srede je popodnevna akcija dobrovoljnog davanja krvi od 13 do 17 sati.

Zalihe krvi i dalje su na niskom nivou, nema dovoljno svih krvnih grupa, ali je najizraženija nestašica  opšte ili nulte krvna grupa. Želeći da izađu  sugrađanima koji rade tokom prepodneva u susret, svake poslednje srede u mesecu od 13 do 17 sati u prostorijama Crvenog krsta imaju mogućnos da tdaju krv, rekla je Jelena Trifunović, Crveni krst Pančevo .

– Što se tiče zaliha krvnih grupa uvek je u deficitu O krvna grupa, posebno negativna, i zato posebno pozivamo te davaoce ali i ostale da dođu i daju krv.

Želeći da edukuju mlade ljude i  približe im značaj davalaštva krvi,organizuju  predavanja po školama za punoletne učenike koji će postati veliki humanisti dajući krv, rekla je Jelena Trifunović .

-Zajedno sa našim saradnicima u  Tehničkoj  školi  „25 Maj“ volonteri i saradnici će pričati maturantima o značaju dobrovoljnog davalaštva.Prvi je uslov da osoba ima 18 godina, to su mladi ,zdravi ljudi pa se njima obraćamo .

Služba za transfuziju krvi Vojvodine svakog ponedeljka i srede dolazi u prostorije Crvenog krsta Pančevo, gde se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Tagovi

Crveni krst darivanje krvi Jelena Trifunović

