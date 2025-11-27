Železničar protiv Radničkog 1923: U subotu besplatan ulaz za Istok

U Pančevu uvek misle na publiku, tako je i uoči ovog superligaškog vikenda. Železničar želi da nagradi svoju vernu publiku i sve ljubitelje dobrog fudbala, pa će tako ulaz na istočnu tribinu za utakmicu 17. kola Superlige biti potpuno besplatan.

Utakmica između Železničara i Radničkog 1923 igra se u subotu sa početkom u 13 časova na stadionu SC „Mladost“.

Besplatne ulaznice za Istok preuzimaju se na blagajni stadiona, koja se otvara dva sata pre početka utakmice.

Ulaznice za tribinu Zapad dostupne su i online putem ticketline.rs.

(Pančevac)