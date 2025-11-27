Kovin: Održana prezentacija Tradicija banatske trpeze

U Galeriji Centra za kulturu u Kovinu , Turistička organizacija opštine Kovin je održala Prezentaciju na temu gastronomije: „Tradicija banatske trpeze“, koja obuhvata bogatu, kulinarsku baštinu Banata, regiona poznatog po svojoj raznovrsnoj i ukusnoj hrani.

Trpeza je bila prepuna ukusnih đakonija, od predjela do dezerta… među kojima su se našli: sarma, punjena paprika, podvarak, pasulj, pečenje, domaće pite sa bundevom i višnjama, silvester, rezanci sa makom, pogačice sa čvarcima, salčići, proja, razne salate… i još mnogo toga.

„Kroz ovu prezentaciju, ostvarili smo cilj da sačuvamo tradiciju i identitet ovog regiona“, navodi organizator.

TO Kovin se zahvaio svim prisutnima, naročito Predsednici opštine Kovin Violeti Ocokoljić, Predsednici Skupštine opštine Kovin Sanji Petrović, Predsedniku Prve MZ Kovin Slavoljubu Stojadinovu, direktorki i zaposlenima Centra za kulturu Kovin, ali i ekipi TV Pančevo koja je sve kamerom i zabeležila, kao i ostalima medijima koji su prisustvovali.

(Pančevac)