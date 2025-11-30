PŠ „Vršac“ počinje sa kontrolom prskalica i atomizera

Poljoprivredna škola „Vršac“ od 1. decembra 2025. godine zvanično počinje sa poslovima kontrole poljoprivrednih prskalica i atomizera, čime svojim đacima i poljoprivrednim proizvođačima pruža značajnu stručnu podršku u unapređenju bezbedne i pravilne primene sredstava za zaštitu bilja.

U narednom periodu, stanica za kontrolu prskalica biće dostupna zainteresovanim poljoprivrednicima svakog utorka u mesecu u krugu školske ekonomije, dok će svakog četvrtka ekipe škole izlaziti na teren u naseljena mesta grada Vršca, kao i u opštine Plandište i Bela Crkva.

Prva terenska aktivnost biće organizovana u četvrtak, 4. decembra 2025. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Mesne zajednice Uljma. Tom prilikom će obučeni kontrolori škole održati prezentaciju na kojoj će poljoprivrednicima pružiti jasna uputstva o postupku kontrole prskalica, ukazati na značaj redovne provere ispravnosti opreme, kao i upoznati ih sa važećim zakonskim obavezama u ovoj oblasti.

Nakon završetka teorijskog dela, uslediće i praktična demonstracija postupka kontrole prskalica, kako bi polaznici iz prve ruke mogli da se upoznaju sa procedurom i pravilnom upotrebom opreme.

Iz škole pozivaju sve zainteresovane poljoprivrednike da se odazovu i iskoriste ovu priliku za dodatno informisanje i unapređenje svoje proizvodnje, uz poštovanje propisanih bezbednosnih i zakonskih standarda.

(Pančevac)