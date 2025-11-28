Servisne informacije

Pančevo: Testiranje sirena za javno uzbunjivanje 3. decembra

12:59

28.11.2025

Podeli vest:

Foto: Pexels

U cilju unapređenja funkcionalne integracije svih službi značajnih za smanjenje rizika od katastrofa i efikasnije upravljanje vanrednim situacijama na teritoriji grada Pančeva, biće sprovedena provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje.

Testiranje će biti obavljeno u sredu, 3. decembra  tačno u 12 časova, kada će biti aktivirane alarmne sirene davanjem signala za „prestanak opasnosti“ – jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi

Tagovi

sirena uzbunjivanje

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.