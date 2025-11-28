Pančevo: Testiranje sirena za javno uzbunjivanje 3. decembra

U cilju unapređenja funkcionalne integracije svih službi značajnih za smanjenje rizika od katastrofa i efikasnije upravljanje vanrednim situacijama na teritoriji grada Pančeva, biće sprovedena provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje.

Testiranje će biti obavljeno u sredu, 3. decembra tačno u 12 časova, kada će biti aktivirane alarmne sirene davanjem signala za „prestanak opasnosti“ – jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi