Putin i Orban u Moskvi: Razgovaraju o energentima

Bio bih veoma srećan ukoliko bi se mirovni pregovori održali u Budimpešti, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

„Razgovaramo stalno telefonom, naše kolege su u kontaktu“, naveo je Putin i istakao da mu je drago što održavaju odlične odnose uprkos svim poteškoćama sadašnjice.

Putin je podsetio da se dugo poznaje sa Orbanom i da zna da on brani interese svoje zemlje.

„Naši stavovi u pogledu nekih međunarodnih pitanja se možda ne poklapaju, ali svejedno možemo otvoreno razgovarati o svemu. Znamo Vašu izbalansiranu poziciju po pitanju Ukrajine“, naveo je Putin.

„U oblasti energetike imamo veoma dobru saradnju, ovde postoje pitanja i problemi koji zahtevaju našu diskusiju“, istakao je predsednik Rusije.

Bez obzira na sve poteškoće, odnosi dve zemlje su očuvani i nastavljaju da se razvijaju, dodao je ruski predsednik, podsetivši da su prošli kroz razne periode.

Orban je sa svoje strane istakao da Mađarska nije podlegla spoljnim pritiscima i da je nastavila da sarađuje sa Rusijom u važnim oblastima.

„Želeo bih da naglasim da osnovu energetske bezbednosti Mađarske čine regularne isporuke ruskih energenata – i u prošlosti, i u sadašnjosti, i u budućnosti“, naveo je Orban i dodao da Budimpešta veoma ceni stabilnost energetskih isporuka iz Rusije.

Mađarski premijer je takođe istakao da je veoma zainteresovan za mirno rešavanje ukrajinskog sukoba.

„Ukrajina je naš sused i zato Mađarska u punoj meri oseća uticaj ukrajinskog konflikta, uključujući i ekonomske gubitke“, istakao je mađarski premijer.

On je naveo da su ekonomske saradnje blokirane zbog borbenih dejstava.

„Iskreno se nadamo se da će nedavno objavljene mirovne inicijative zaista i dovesti do mira“, poručio je Orban.

Mađarska je spremna da obezbedi platformu za pregovore o rešavanju ukrajinskog konflikta, izjavio je Orban na sastanku sa Putinom.

Putin se zahvalio na tom predlogu mađarskog premijera.

„Ako naši pregovori dovedu do toga da Budimpešta bude platforma za pregovore, bio bih veoma srećan zbog toga i želeo bih da vam zahvalim na spremnosti da pomognete“, rekao je Putin.

„Bio je to Donaldov predlog. Odmah je rekao: ‘Imamo dobre odnose sa Mađarskom. Vi i Viktor imate dobre odnose, a i ja takođe. Predlažem ovu opciju'“, objasnio je ruski lider.

Sastanku prisustvuju i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, zamenik premijera RF Aleksandar Novak, kao i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. U sastavu mađarske delegacije u Moskvu je doputovao i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Orban je ranije najavio da putuje u Moskvu kako bi osigurao stabilno i pristupačno snabdevanje Mađarske ruskim gasom i naftom tokom zime i naredne godine, ali i da razgovara sa ruskim predsednikom o mirovnim naporima u Ukrajini, naglasivši da se to pitanje „teško može izbeći“.

(RTBalkan)