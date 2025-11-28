Južni Banat: Najveći broj osoba sa HIV-om živi u Pančevu

Prvi slučajevi HIV infekcije u AP Vojvodini su registrovani 1985. godine, a prvi slučajevi HIV bolesti su dijagnostikovani 1987. godine.

Do kraja novembra 2025. godine, ukupno 992 građana AP Vojvodine je saznalo da živi sa HIV infekcijom. Od manifestne HIV infekcije je obolelo 376 osoba. Umrlo je 203 osoba (od posledica HIV bolesti 158, a od druge osnovne bolesti ili suicida 45 osoba). Trenutno 789 građana AP Vojvodine zna da živi sa HIV-om.

Tokom 2024. godine, na području AP Vojvodine je prijavljeno 40 slučajeva HIV infekcije, 9 slučajeva bolesti HIV i dva smrtna ishoda, koji su nastupili kao posledica obolevanja od HIV bolesti. Nepovoljan podatak je da su novooboleli svoj HIV status saznali u momentu postavljanja dijagnoze AIDS-a, kao i činjenica da su obe osobe kod kojih je registrovan smrtni ishod preminule neposredno nakon postavljene dijagnoze nosilaštva virusa, odnosno obolevanja od AIDS-a.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo u Južnobanatskom okrugu od 1986. godine do danas 143 osobe su saznale da žive sa HIV-om, obolele su 53, a od AIDS-a su preminule 32 osobe.

Tokom posmatranog perioda, dominantan put prenošenja HIV infekcije bio je seksualni kontakt (72,73%), a 88,11% inficiranih su bile osobe muškog pola. Kada govorimo o starosnoj strukturi, najveći broj inficiranih u momentu potvrde dijagnoze, 73,43% registruje se u uzrastu od 20 do 44 godina, dok je među starijima od 45 godina inficirano HIV-om 20,98%, a mlađih od 20 godina 6,29%.

Najveći broj registrovanih HIV+ osoba je među MSM populacijom sa 43,36%, a zatim slede sa 23,78%, osobe koje navode rizičan heteroseksualni odnos i na trećem mestu intravenski korisnici droga i osobe sa nepoznatim rizikom sa 11,19%.

Na teritoriji opštine Pančevo živi najveći broj osoba sa HIV-om (58,74%), zatim sledi Kovin sa 11,89%, Vršac 9,79%, Kovačica 6,29%, Bela Crkva i Alibunar 4,20%, Opovo 3,50% i Plandište sa 0,70%.

U poslednjih pet godina u Južnobanatskom okrugu 30 osoba je saznalo da ima HIV infekciju, a tokom 2025. godine, do kraja novembra, prijavljene su 3 HIV + osobe, muškog pola, uzrasta od 25 do 43 godine.

Znajući da HIV infekcija može dugi niz godina proticati bez ikakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije infekcija jeste da se osoba koja je imala neki rizik testira na HIV.

Svako testiranje na HIV treba da bude dobrovoljno i poverljivo, uz obavezno savetovanje pre i posle testiranja, a u cilju pružanja pravih i stručnih informacija potrebnih klijentu da donese odluku da li je pravi trenutak za testiranje, ali i da prepozna stvarni rizik tj. rizično ponašanje koje je praktikovao ili koje i dalje upražnjava, i da identifikuje lične mogućnosti za sprečavanje inficiranja HIV-om u budućnosti. S druge strane, HIV pozitivne osobe imaju mogućnost da odmah po dijagnostikovanju započnu lečenje HIV infekcije koje daje odlične rezultate, kako u svetu tako i u našoj zemlji. Zahvaljujući terapiji HIV infekcija je hronično stanje sa kojim se može kvalitetno i dugo živeti, ali samo ukoliko se pravovremenim i adekvatnim lečenjem kontroliše replikacija HIV-a.

U Zavodu za javno zdravlje Pančevo, dobrovoljno, poverljivo i anonimno savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise B i C i sifilis je besplatno i dostupno bez lekarskog uputa svakoj zainteresovanoj osobi koja je imala neki rizik u skorijoj ili daljoj prošlosti, tokom cele godine.

U okviru preventivnog programa koji sprovodi Ministarstvo zdravlja Zavod za javno zdravlje Pančevo sarađuje sa udruženjem Potent, te je dobrovoljno, anonimno savetovanje i testiranje na HIV i druge infekcije besplatno i dostupno osobama iz ključnih populacija pod povećanim rizikom (muškarci koji imaju seks s muškarcima, osobe koje se bave seks radom i osobe koje injektiraju droge). Pored preventivnog programa pružaju se i različiti vidovi podrške osobama koje su inficirane HIV-om.

Jedino se testiranjem krvi na HIV može utvrditi da li je osoba inficirana ovim virusom.

Testiranje na HIV je jednostavno, i ne oduzima puno vremena, a rezultati se dobijaju u kratkom roku.

Ključne poruke ljudima kojima je potrebno testiranje:

Znanje je moć! Poznavanje vašeg statusa omogućava vam da delujete na osnovu tog znanja, preuzmete kontrolu i pravite izbore.

Danas postoje efikasni tretmani za HIV, hepatitise i seksualno prenosive infekcije (SPI). Rezultati studija pokazuju da ljudi koji se testiraju i kod kojih je ranije postavljena dijagnoza imaju bolje rezultate od onih koji čekaju i oklevaju sa testiranjem.

Usluge testiranja pružaju mogućnost postavljanja pitanja, dobijanja saveta i pružanja pomoći iz drugih ustanova iz mreže- sistema podrške.

Ključne populacije za testiranje na HIV:

U pogledu toga ko treba da se testira na HIV, ključne populacije sa većim rizikom u Evropi variraju od zemlje do zemlje, ali uopšteno uključuju:

Muškarce koji imaju seks sa muškarcima

Injektirajuće korisnike droga

Seksualne radnike/radnice

Migrante (uključujući osobe poreklom iz zemalja sa visokom učestalošću bolesti) i mobilne populacije

Trans osobe

Zatvorenike (osobe na izdržavanju zatvorskih sankcija)