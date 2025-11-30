U toku vakcinacija protiv sezonskog gripa

Sugrađani i dalje mogu da se vakcinišu ,posebno je vakcinacija važna za sugrađane koji spadaju u rizične grupe. Krajem oktobra u Zavodu za javno zdravlje Pančevo identifikovano prisustvo virusa gripa A1. Virus sezonskog gripa je u cirkulaciji ali je vakcinacija i dalje važna, jer za one koji se vakcinišu iako se razbole klinička slika je blaža .

Vakcinacija protiv sezonskog gripa je već uveliko započeta .U pančevačkom Domu zdravlja ide dobro, imamo dovoljan broj vakcina ,odziv nije tako dobar kao prethodnih godina.

Vakcinacija se zakazuje kod izabranog lekara , pacijent dobija termin ,vakcinu,rekla je doktorka Meri Kulić.Radi se o Torlvaksflu vakcni , trovalentna vakcina, prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije tri virusa su aktivna ove sezone koji je u cirkulaciji.

Mogu se vakcinisati sve populacije, ali pre svega stariji, hroničari.

Kako bi se zaštitili od sezonskog gripa koji je već registrovan neophodno je da se sugrađani vakcinišu kako bi za nekolko nedelja stekli imunitet i ukoliko budu u kontaktu sa virusom i razbole se simptomi bolesti bi trebalo da budu blagi.

(Pančevac/RTV Pančevo)