Održano je trinaesto izdanje „Žaoka“

Kačarevu kod Pančeva po trinaesti put je održan međunarodni Festival humora i satire “Žaoka 2025”. Ove godine, 28. novembra, u mesnom Domu omladine pred publikom su nastupili Ljupka Cvetanova iz Štipa (Severna Makedonija), Goran Mrakić iz Temišvara (Rumunija) i autori iz Srbije Vanja Bulić (Beograd), Senka Pavlović, Jasmina Ćirković i Aleksandar Čotrić (Pančevo).

Oni su govorili aforizme, pesme, epigrame i priče u okviru festivalske teme: “Porodične zgode i nezgode”. Bila je to prilika i za predstavljanje Panorame savremenog aforizma u Evropi “Bauk aforizma kruži Evropom”, koju je priredio Aleksandar Čotrić, a nedavno je objavila Gradska biblioteka Pančevo.

Festival je pokrenuo i osmislio pančevački aforističar Zoran T. Popović (1957-2022), koji je radio i kao direktor Doma kulture u Kačarevu. Ovogodišnji dobitnik nagrade „Zoran T. Popović“, za izuzetan doprinos humoru za decu je naš veliki književnik i pesnik Ljubivoje Ršumović.

Manifestaciju su otvorili Veronika Kerekeš Stevanovski, direktorka Doma kulture u Kačarevu i Darko Ješić, član Gradskog veća Grada Pančeva zadužen za kulturu. Pokrovitelji Festivala su Grad Pančevo i Mesna zajednica Kačarevo.

Za prijatnu atmosferu na Festivalu postarao se i tamburaški orkestar „Neolit” iz Starčeva.