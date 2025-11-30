FK Železničar: Upoznajte Hazel, Tobi i Nalu

Povodom Svetskog dana kućnih ljubimaca i životinja koje čekaju udomljavanje, fudbaleri Železničara, Janko Jevremović, Silvester Džasper i Hristo Ivanov učestvovali su u posebnom editorijalu kluba u kojem su predstavili svoje ljubimce ili životinje koje posebno vole.

– Oduvek volim životinje i drago mi je što danas možemo da podsetimo sve da i mala pažnja nekome znači mnogo. Kada je napolju hladno, ako možete, ostavite otvorena vrata ili malo hrane na sigurnom mestu za napuštene životinje. Briga o drugima je zapravo i briga o nama samima – poručio je Janko Jevremović, predstavljajući svog labradora.

Silvester Džasper podelio je priču o svom ljubimcu, psu Hazelu.

– Kada sam bio mali, nisam imao psa ni ljubimca uopšte. Sve se promenilo kada je moja devojka predložila da uzmemo psa. Pošto smo počeli da živimo zajedno, shvatio sam da bi ljubimac bio nešto naše, što ćemo oboje voleti. Sada zajedno šetamo, obilazimo mesta koja bez psa ne bismo posetili i uživamo u svakom trenutku sa Hazel,” rekao je Džasper.

Hristo Ivanov predstavio je svog psa Tobija, koji je čak dobio i novogodišnje odelo.

– U detinjstvu sam imao psa, ali ga, nažalost, više nema. Dugo nismo imali ljubimca, sve dok moja devojka i ja nismo odlučili da mu pružimo dom. Oduvek volim pse, pa sam mu kupio božićno odelo. Devojci se nije svidelo, ali meni je baš lepo. Mislim da Tobiju sjajno stoji – istakao je Ivanov.

(Panevac/FK Železničar)