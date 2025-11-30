Višnja Trnavac osvojila srebrnu medalju

Takmičarka KDT Dinamo nastupala je u Litvaniji u disciplini benč pres i sa uspešno savladanih 97.5 kg osvojila drugo mesto

Prvenstvo Evrope u powerliftingu u kategoriji kadeta i kadetkinja održano je u Litvaniji u gradu Druskininkaju. Ove godine reprezentaciju Srbije predstavljala je samo jedna takmičarka, Višnja Trnavac iz kluba dizača tegova Dinamo.

Ona je nastupala u kategoriji do 69 kg u kojoj je u disciplini benč pres sa uspešno savladanih 97.5 kg osvojila srebrnu medalju.

U ukupnom plasmanu i zbiru rezultata sve tri discipline (čučanj, benč pres i mrtvo dizanje) bila je petoplasirana.

Pored Dinamovaca Miloša Sekulovića, Vladimira Jovića i Kristine Jeremić, Višnja Trnavac uspela je da stekne status powerlifting reprezentativca u 2025.godini.

Ona je jedna od najtalentovanijih kadetkinja koje imamo u Srbiji. Imajući u vidu da ima samo 17 godina, rezultati 155 kg u čučnju, 97.6 kg u benč presu i 170 kg u mrtvom dizanju dovoljno govore o velikom ostvarenom uspehu u Litvaniji. Uz Višnju na prvenstvu Evrope bio je i njen trener Mišel Marinović. Rezultate koje je Višnja ostvarila, ujedno su upisani i kao novi državni rekordi.

Takmičari KDT Dinamo uspešno su završili sezonu u 2025.godini. Osvojeno je blizu 60 medelja na domaćim takmičenjima, oboreno je 11 državnih i 28 pokrajnskih rekorda.

Tri puta klub Dinamo bio je viceprvak države u različitim uzrastnim kategorijima i Gala kupu kao i ekipni šampion Vojvodine, pet godina zaredom.

Slede pripreme za nadmetanja u narednoj godini.

(Pančevac/S.L)