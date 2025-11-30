Višnja Trnavac osvojila srebrnu medalju

FK Železničar: Upoznajte Hazel, Tobi i Nalu
Takmičarka KDT Dinamo nastupala je u Litvaniji u disciplini benč pres i sa uspešno savladanih 97.5 kg osvojila drugo mesto
Prvenstvo Evrope u powerliftingu u kategoriji kadeta i kadetkinja održano je u Litvaniji u gradu Druskininkaju. Ove godine reprezentaciju Srbije predstavljala je samo jedna takmičarka, Višnja Trnavac iz kluba dizača tegova Dinamo.
Ona je nastupala u kategoriji do 69 kg u kojoj je u disciplini benč pres sa uspešno savladanih 97.5 kg osvojila srebrnu medalju.
U ukupnom plasmanu i zbiru rezultata sve tri discipline (čučanj, benč pres i mrtvo dizanje) bila je petoplasirana.
Pored Dinamovaca Miloša Sekulovića, Vladimira Jovića i Kristine Jeremić, Višnja Trnavac uspela je da stekne status powerlifting reprezentativca u 2025.godini.
Takmičari KDT Dinamo uspešno su završili sezonu u 2025.godini. Osvojeno je blizu 60 medelja na domaćim takmičenjima, oboreno je 11 državnih i 28 pokrajnskih rekorda.
Tri puta klub Dinamo bio je viceprvak države u različitim uzrastnim kategorijima i Gala kupu kao i ekipni šampion Vojvodine, pet godina zaredom.
Slede pripreme za nadmetanja u narednoj godini.
(Pančevac/S.L)