U Pančevu je predstavljena monografija „Pančevački most“ Jelene Jakšić i Roberta Resanovića, koja otkriva manje poznate detalje o istoriji ovog važnog gradskog simbola. Posetioci promocije takođe su imali priliku da pogledaju retku foto-dokumentaciju mosta od 1927. do danas, prenosi RTV Pančevo.

U Galeriji Istorijskog arhiva Pančeva održana je promocija monografije „Pančevački most“ autora Jelene Jakšić i Roberta Resanovića. Jedinstveno ostvarenje opisuje istorijat Pančevačkog mosta, od prvih pregovora za izgradnju 1927. godine, prvog puštanja u rad novembra 1935, nedaća u Drugom svetskom ratu, pa sve do današnjeg dana. Prema rečima jedne od autora, Jelene Jakšić, imala je želju da čitaocu predoči svoje viđenje mosta i istorijski značaj ove konstrukcije.

Cilj objavljivanja monografije je, između ostalog, upoznavanje javnosti sa malo poznatim činjenicama o čuvenom Pančevcu, ističe Robert Resanović.

Posetioci promocije su, pored razgovora sa autorima, imali priliku da pogledaju deo bogate foto-dokumentacije koja je prikazana na stranicama monografije – preko 100 fotografija mosta od 1927. do danas. Događaj je održan uz podršku Društva srpsko-ruskog prijateljstva „Slovenska unija“, Istorijskog arhiva i Grada Pančeva.

(Pančevac/RTV Pančevo)