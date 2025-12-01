Sport Sportska dešavanja

6 medalja za karatiste Agrobanata Plandište

Takmičari iz Plandišta osvojili dve zlatne , 2 srebrene i 2 bronzane medalje na Super kupu Vojvodine koji se ove godine prvi put održao u organizaciji Karate saveza Vojvodine.

17:00

01.12.2025

Podeli vest:

Foto: KK Agrobanat Plandište

Takmičari karate kluba „Agrobanat“ Plandište,  nastupili na Super kupu Vojvodine, i osvojili 6 medalja i to dve zlatne, dve srebrene i dve bronzane. 

Super kup Vojvodine koji se ove godine prvi put održao u organizaciji Karate saveza Vojvodine i u jednom novom formatu takmičenja, koji je bio zasnovan na raund – robin sistemu takmičenja, gde je savez u svakoj grupi pozvao najbolje među najboljima, doveo je konkurenciju na vrlo zavidan nivo.

U izuzetno jakoj konkurenciji:

Zlatne medalje osvojili su: Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište C klasa, Nađa Babić u kategoriji ženskih nada 2012 godište C klasa.

Srebrne medalje osvojili su: Branko Mladenovski u kategoriji pionira 2014 godište APS klasa i Tamara Majkić u kategoriji juniorki.

Bronzane medalje osvojili su: Nađa Babić u kategoriji ženskih nada 2012 godište APS klasa i Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište APS klasa.

Po završetku ovog takmičenja, klub nastavlja sa intenzivnim pripremama za predstojeće polaganje za pojaseve koje očekuje takmičare karate kluba „AGROBANAT“.

(Pančevac)

 

Tagovi

Branko Mladenovski KK Agrobanat Mihalj Halas Nađa Babić Tamara Majkić

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.