6 medalja za karatiste Agrobanata Plandište

Takmičari karate kluba „Agrobanat“ Plandište, nastupili na Super kupu Vojvodine, i osvojili 6 medalja i to dve zlatne, dve srebrene i dve bronzane.

Super kup Vojvodine koji se ove godine prvi put održao u organizaciji Karate saveza Vojvodine i u jednom novom formatu takmičenja, koji je bio zasnovan na raund – robin sistemu takmičenja, gde je savez u svakoj grupi pozvao najbolje među najboljima, doveo je konkurenciju na vrlo zavidan nivo.

U izuzetno jakoj konkurenciji:

Zlatne medalje osvojili su: Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište C klasa, Nađa Babić u kategoriji ženskih nada 2012 godište C klasa.

Srebrne medalje osvojili su: Branko Mladenovski u kategoriji pionira 2014 godište APS klasa i Tamara Majkić u kategoriji juniorki.

Bronzane medalje osvojili su: Nađa Babić u kategoriji ženskih nada 2012 godište APS klasa i Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište APS klasa.

Po završetku ovog takmičenja, klub nastavlja sa intenzivnim pripremama za predstojeće polaganje za pojaseve koje očekuje takmičare karate kluba „AGROBANAT“.

(Pančevac)