Od 5. decembra „Umetnost, arhitektura, dizajn 2005–2025“

U Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva, u petak, 5. decembra u 19 časova biće otvorena jubilarna izložba „XX UAD / Umetnost, arhitektura, dizajn 2005–2025“, koja će trajati do 24. decembra 2025. godine. Paralelno s otvaranjem, prateća postavka biće predstavljena i u Galeriji Milorada Bate Mihailovića.

Projekat Umetnost, arhitektura, dizajn, koji realizuje Galerija savremene umetnosti Pančeva, tradicionalno tokom decembra predstavlja značajne projekte autora aktivnih na regionalnoj i međunarodnoj sceni u oblastima savremene vizuelne umetnosti, arhitekture i dizajna. Ovogodišnje izdanje obeležava dvadesetogodišnji jubilej.

Postavku čine radovi umetnika, dokumentacija o arhitektonskim i dizajnerskim projektima, kao i naučni tekstovi koji svedoče o aktuelnim tokovima na savremenoj umetničkoj sceni. Publikovanje ove građe ocenjuje se kao poduhvat od značaja koji prevazilazi lokalni okvir i doprinosi razvoju teorijske prakse.

Manifestacija objedinjuje tri umetnička segmenta — savremenu umetnost (video i fotografija), dizajn (digitalni print i crtež) i arhitekturu — čime se ostvaruje prepoznatljiva integracija i međudejstvo umetnosti i njenih primenjenih disciplina.

Projekat su u prethodnim godinama finansijski podržavali Ministarstvo kulture Republike Srbije (2006, 2007, 2009. i 2015) i Pokrajinski sekretarijat za kulturu (2007. i 2009). Tokom jednog perioda manifestacija je u okviru budžeta grada Pančeva bila izdvojena iz redovnog programa galerije i funkcionisala kao gradska manifestacija međunarodnog karaktera.

Ovogodišnja izložba biće realizovana u dva galerijska prostora. U Galeriji savremene umetnosti biće prikazana dokumentarna postavka sa vizuelnim materijalima u formi štampanih panela, dok će u Galeriji Milorada Bate Mihailovića posetioci moći da vide video-zapise i materijale sa pojedinih prethodnih izložbi. Predstavljena će biti i sva dosadašnja izdanja projekta. Selekciju materijala potpisuju kustosi Dragan Jelenković, Sonja Jankov i Ivana Markez Filipović.

Na manifestaciji učestvuje više od 150 autora i institucija:

Zoran Abadić, Mariela Cvetić, Vladan Đokić, Zoran Đukanović, Milan Đurić, Ivan Grubanov, Ivana Kličković, Vladimir Mako, Vlada Milić, Dejan Miljković, Jovan Mitrović, Milorad Mladenović, Snežana Petrović, Milica Ružičić, Jelena Živković, Miloš Stanković, Ljiljana Carić, Željko Rajačić, Branko Pavić, Dragan Jelenković, Mihajlo Gerun, Božidar Mandić, Nenad Bratić, Aleksandar Kadijević, Aleksandra Kisić, Neša Marojević, Miljan Radonjić, Stanislav Živkov, Zoran Jovanović Jus, Andrej Tišma, Galerija Elektrika, Nenad Simić, Jelena Radić, Eduard Frojdman, Marko Salapura, Miloš Trkulja, Pavle Halupa, Vladimir Pavić, Ivan Petrov, Nemanja Vujić, Boris Bakal, Katarina Pejović, Bojan Mucko, Branimira Lazarin, Barbara Matejčić, Suzana Matejić, Suzana Marjanić, Višnja Rogošić, Nina Kurtela, Josip Kaniža, Andrej Mirčev, Krunoslav Dundović, Robert Fišer, Velimir Andrejević, Vojin Ivkov, Marija Ilić, Ljubica Jelisavac, Tomislav Stošić, Nikola Šuica, Snežana Ćuruvija, Ivana Rakidžić Krumes, Mihailo Timotijević, Aleksandar Bobić, Ivan Šuletić, Dušan Rajić, grupa Škart, Mrđan Bajić, Dragana Ognjenović, Ana Zorić, Branka Kuzmanović, Igor Rajković, Milena Kordić, Dejan Todorović, Miloš Stojković, Lazar Stanojčić, Miljan Torma, Milica Otašević, Sofija Mitrović, Đorđije Čizmović, Snežana Šipovac, Stevan Jakšić, Ivana Aćimić, Milica Aćimović, Vladimir Kovačević, Aleksandra Matić, Strahinja Pakaški, Aleksa Radovanović, Jelena Vujović, Tijana Srdanović, Sandra Miljević, David Bilobrk, Konstantin Brašovan, Jasna Cizler, Miodrag Grbić, Aleksandra Hrib, Nevena Jevtović, Ognjen Krašna, Dragana Marinković, Dušan Ogrizović, Milan Varga, Ivana Markez Filipović, Muzej Terra, Danilo Dangubić, Aleksandar Marks, Radoš Antonijević, Jasmina Cibic, Dušica Dražić, Lana Stojićević, Saša Tatić, Saša Tkačenko, Sonja Jankov, Nadežda Kirćanski, Nikola Radosavljević, Neli Ružić, Aleksandra Sojak-Borodo, Nina Todorović, Ivan Perak, Snežana Zlatković, Zoran Dimovski, Živana Mijailović, Irena Muhar, Milica Denković, Slobodan Stošić, Aistė Ambrazevičiūtė, Lea Vidaković, Nebojša Yamasaki Vukelić, Srđan Đurić, Aleksandra Letić, Konstantinos Petrović, Isidora Stojanović, Miljena Vučković, Katarina Jovanović Allfa, Jelena Micić, Nemanja Milenković, Vladimir Perić Talenat, Predrag Terzić, Senka Trivunac, Nenad Gajić, Igor Bošnjak, Anica Vučetić, diSTRUKTURA (Milica Milićević, Milan Bosnić), Michael Coldwell, Aleksandar Lazar, Manja Ristić, Nemanja Nikolić, Marija Ćalić, kao i brojni drugi učesnici.

Izložbu podržavaju Grad Pančevo i Autonomna Pokrajina Vojvodina, kroz Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

(Pančevac)