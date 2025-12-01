Srebro za Radana Čigoju

Radan Čigoja, takmičar džudo Akademije „Jočić“ iz Starčeva“, osvojio je srebrnu medalju na Međunarodnom džudo turniru „Trofej Voždovca“.

Turnir je održan minulog vikenda, učestvovalo je preko 600 takmičara, a Radanu je zlato izmaklo u delićima sekunde nadoknandog vremena, dok se u finalu borio sa gorostasom na najvišem mestu na postolju.

(Pančevac)