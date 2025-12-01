Valter kup: Aleksa Rakonjac „upucao“ tri zlata

Srpski strelci su dominirali drugog dana omladinskog turnira Velika nagrada Smedereva/Valter kup, od mogućih devet, osvojili su šest zlatnih medalja, kao i nekoliko srebrnih i bronzanih.

„Na talonu“ su poslednjeg dana bile četiri zlatne medalje, a tri najsjajnija odličja su pripala našim takmičarima, uz jedno srebro i dve bronze.

Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813) je bio najbolji puškom u muškoj konkurenciji i tako drugu godinu za redom postigao het–trik, jer je trijumfovao u sve tri discipline u kojima je startovao. Prvog dana je u paru sa sestrom Ivom osvojio zlato u miksu, a drugog u pojedinačnom takmičenju strelaca do 21 godine.

Poslednjeg dana, u apsolutnoj kategoriji, je bio ubedljivo prvi u kvalifikacijama (630,6 krugova), a zatim i u finalu (251,6), pa je na najbolji mogući način završio svoje poslednje učešće na smederevskom turniru. Aktuelni evropski omladinski šampion ove godine završava juniorski „staž“.

Srpkinje su dominirale u takmičenju vazdušnom puškom za juniorke. Startovalo je 78 devojaka iz devet zemalja, a sve tri medalje ostale su u Srbiji. Zlato je osvojila Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“), sa 251,1 krugom u finalu, čime je nastavila niz pobeda na turnirima ove jeseni. Srebro je, sa krugom zaostatka izborila Anastasija Živković (Gatos Lebane), inače najpreciznija u kvalifikacijama. Treća je bila Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), koja se već ustalila u seniorskom nacionalnom timu.

Šesnaestogodišnji Mateja Dimić iz beogradskog Olimpa je iznenadio iskusnije strelce i trijumfovao pištoljem. U finale je ušao sa šestog mesta u kvalifikacijama, ali je u borbi za medalje odlično gađao i do zlata stigao sa vrlo vrednih 241,8 krugova.

Tea Mikec (Policajac) je u kvalifikacijama pištoljem za juniorke bila ubedljivo prva sa 573 kruga. U finalu se okitila bronzom. Prvo mesto je pripalo evropskoj seniorskoj prvakinji iz 2024, Ani Dulče (Moldavija), koja je poput Rakonjca ove godine u Smederevu osvojla tri zlata.

Rezultati poslednjeg dana

Vazdušna puška, juniori, finale: 1. Aleksa Rakonjac (Srbija, Pančevo 1813) 251,6, 2. Angelos Sarantakis (Grčka) 249,9, 3. Balint Kalman (Mađarska) 228,5… Kvalifikacije: 1. Rakonjac 630,6…

Vazdušni pištolj, juniorke, finale: 1. Ana Dulče (Moldavija) 238,0, 2. Zomica Boneva (Bugarska) 235,8, 3. Tea Mikec (Srbija, Policajac) 211,5… Kvalifikacije: 1. Mikec 573…