Kulturni centar Pančeva: Uspešna mini-turneja po Hrvatskoj

Ansambl predstave „Škrti berberin“ dečje scena „Pođi tuda“ Kulturnog centra Pančeva upravo se vratio iz Hrvatske, sa uspešne pozorišne mini-turneje organizovane u tri grada na poziv Srpskog narodnog vijeća.

Ekipa sastavljena od glumaca/glumica (Miloš Lazarov, Alisa Lacko, Marina Vodeničar, Jovan Popović, Branislav Radovanović) i tehničara Kulturnog centra (Lučijan Vinu, Zoran Petković, Nenad Marković, Bane Božanić) gostovala je u Gračcu, Moravicama i Plaškom.

Prema rečima urednika dečijeg programa, Branislava Radovanovića toplina ih je dočekala pre nego što su prešli i prve kilometre hrvatskih puteva: „Ova turneja nije bila samo putovanje. Bila je potvrda da kultura preživljava kada joj čovek veruje. Da je umetnost najtiši način da se svet popravi. Da deca, gde god da žive, zaslužuju radost, priču i susret. Kulturni centar Pančeva nastavlja svoj put — polako, postojano, onako kako se ide kad čovek zna da nosi nešto dobro“.

Gračac je mesto koje karakterišu mir i otvoren prostor, okruženo planinama i zajednicom naviklom na staložen svakodnevni ritam. U takvom ambijentu održana je prva predstava „Škrti berberin“. Sala je bila puna, a atmosferu su činili žamor i uzbuđenje dece koja su s velikom pažnjom pratila program.

Moravice, u okviru manifestacije Dani Pere Kvrgića, bile su druga stanica turneje, obeležene programom posvećenim sećanju na jednog od najznačajnijih glumaca prostora bivše Jugoslavije. Domaćini, Milan Mamula i Natalija Dokmanović, predstavili su gostima lokalne muzeje, nekadašnje radničke zgrade i delove mesta koji čuvaju industrijsku i kulturnu istoriju ovog kraja. Značajan deo programa bio je posvećen obeležavanju uspomene na Peru Kvrgića, uz obilazak spomen-ploče postavljene na železničkoj stanici na kojoj je započeo svoj životni put. U takvom kontekstu, izvedba predstave „Škrti berberin“ prirodno se uklopila u program manifestacije, kao omaž glumcu čiji je opus ostavio trajan trag u regionalnom pozorištu.

Plaški je trećeg dana turneje ugostio ekipu predstave „Škrti berberin“ u atmosferi koja je odlikovala lokalnu zajednicu – jednostavnoj, otvorenoj i srdačnoj. Predstava je izvedena u punoj sali, uz pažljivu i mirnu publiku, među kojom su se posebno isticali najmlađi posetioci.

Dečja scena „Pođi tuda“ ove godine obeležava i značajan jubilej, 20 godina postojanja, u okviru kojeg će 9. decembra u Kulturnom centru biti izvedena i pedesta repriza višestruko nagrađivane predstave „Ja sam Akiko“.

