Kup Pančevo 2025: Šest medalja za plivače „Sparte“
PANČEVO – Plivači Sparte iz Pančeva Dunja Stoev i Mihajlo Lazić osvojili su medalje na međunarodnom mitingu „Kup Pančeva 2025“ održanom 29. novembra na zatvorenom bazenu SRC Strelište u Pančevu.
Za PK “Sparta” je nastupilo šestoro takmčara, koje je predvodio trener Nanad Jović. Osvojeno je šest medalja i to dve zlatne, tri srebrne i jedna bronzana medalja.
Plasman:
Dunja Stoev (kategorija –16 godina i stariji)
200m Kraul II mesto (2:31,48)
100m Kraul III mesto (1:09,62)
Mihajlo Lazić (kategorija – 15 godina)
100m Delfin I mesto (1:08,20)
200m Delfin I mesto (2:38,17)
100m Kraul II mesto (1:00,15)
200m Kraul II mesto (2:13,79)
Na takmičenju je učestvovalo 26 klubova iz BiH i Srbije sa 328 takmičara.
(Pančevac)