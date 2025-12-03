Kup Pančevo 2025: Šest medalja za plivače „Sparte“

PANČEVO – Plivači Sparte iz Pančeva Dunja Stoev i Mihajlo Lazić osvojili su medalje na međunarodnom mitingu „Kup Pančeva 2025“ održanom 29. novembra na zatvorenom bazenu SRC Strelište u Pančevu.

Za PK “Sparta” je nastupilo šestoro takmčara, koje je predvodio trener Nanad Jović. Osvojeno je šest medalja i to dve zlatne, tri srebrne i jedna bronzana medalja.

Plasman:

Dunja Stoev (kategorija –16 godina i stariji)

200m Kraul II mesto (2:31,48)

100m Kraul III mesto (1:09,62)

Mihajlo Lazić (kategorija – 15 godina)

100m Delfin I mesto (1:08,20)

200m Delfin I mesto (2:38,17)

100m Kraul II mesto (1:00,15)

200m Kraul II mesto (2:13,79)

Na takmičenju je učestvovalo 26 klubova iz BiH i Srbije sa 328 takmičara.

(Pančevac)