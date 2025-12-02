List Soar: Privedena Federika Mogerini

Bivša šefica evropske diplomatije Federika Mogerini uhapšena je u vezi sa navodnom prevarom u vezi sa programom obuke diplomata koji je finansirala EU, javlja list Soar.

Ranije je Evropsko javno tužilaštvo (EPO) potvrdilo da je izvršilo pretrese u sedištu diplomatske službe EU i privelo tri osobe u okviru istrage o navodnoj prevari u vezi sa programom obuke mladih diplomata koji je finansirala EU.

Racije su najnoviji veliki skandal koji je pogodio institucije EU i vršiće pritisak na Koledž Evrope i njegovu rektorku Federiku Mogerini, koja je ranije vodila EESA, a ove godine je započela drugi petogodišnji mandat u Brižu.

(Pančevac/Mediji)