Zlatna plaketa za KUD „Stanko Paunović” u Rumi

Ansambli Kulturno-umetničkog društva KUD „Stanko Paunović” NIS-RNP još sa jednog takmičenja je u Pančevo doneo prestižna priznanja. Na Festivalu muzičkih društava Vojvodine, koji ove godine beleži 61. izdanje i koji predstavlja i najprestižnije takmičenje u folkloru u Vojvodini, za izvođenje narodnih igara iz Pirotskog polja i okoline Užica zavreedeli su zlatnu plaketu za program u celini i specijalne nagrade za rekonstrukciju kostima za igre iz okoline Užica, najbolju grupu pevača, najbolji orkestar u samostalnom nastupu i najbolji muzički aranžman u funkciji koreografije. Takođe, žiri, koji su činili koreograf Ljubomir Vujčin, kao predsednik, etnomuzikolog Bojan Milinković, šef Velikog narodnog orkestra RTV-a, etnolog dr Miloš Rašić, viši naučni saradnik u SANU i Dragan Milivojević, procenio je da je kvalitet nastupa KUD „Stanko Paunović”, zajedno sa još četiri ansambla iz Vojvodine, dostatan da se Pančevci nađu i na republičkom takmičenju koje će biti održano u Obrenovcu.

Tradicionalno, Festival muzičkih društava Vojvodine, čiji je organizator Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, održava se svake godine u Rumi, ali ima bijenalni karakter – jedne godine takmiče se folklorni ansambli a druge horovi i orkestri.

– Važno je naglasiti da naši amaterski festivali predstavljaju zvanična pokrajinska takmičenja, koja uprkos svim našim krizama, doprinose da kvalitet ansambala raste, razlika u kvalitetu nastupa znatno je smanjena u odnosu na ranije godine i gotovo svi tradicionalno veliki ansambli iz Vojvodine redovno nastupaju na Festivalu u želji da prikažu svoja dostignuća i da našoj državi i narodu podare bogate vrednosti folklora našeg naroda – izjavio je za medije iz Rume sekretar Saveza, Savo Mučibabić.

