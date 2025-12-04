Hajdučica: Humanitarni turnir okupio najbolje stonotenisere

Omladinsko udruženje Obilić iz Hajdučice, uz podršku MZ Hajdučica, uspešno je organizovalo humanitarni turnir u stonom tenisu sa ciljem da se prikupe sredstva za kupovinu dečijih igračaka za vrtić u naselju Hajdučica.

Na ovom, sada već tradicionalnom humanitarnom turniru, okupilo se ukupno 16 takmičara koji su odigrali vrlo zanimljive duele. Iako je rezultat bio u drugom planu, treba pohvaliti osvajače medalja i najbolje pojedince:

1. Matija Milojković

2. Ivan Vučetić

3. Ioan Podean

„Organizovanje ovog humanitarnog turnira imalo je za cilj da deci koja pohađaju vrtić u Hajdučici kupimo igračke, da ih obradujemo i našim malim gestom pokažemo veliko srce. Zahvalio bih se svima koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji i koji su na bilo koji način doprineli da obradujemo mališane u vrtiću. Obzirom na sve ono što smo uradili u prethodnom periodu, mogu da kažem da sam jako ponosan na omladince iz Hajdučice, koji su svojim nesebičnim radom i trudom pokazali veliku želju da unaprede život svojih sugrađana, da podstaknu i organizuju radne akcije, ali i da svojim humanim gestom pokažu da su pre svega dobri ljudi, i da vredno i nesebično pomažu da naše selo ponovo zablista“, izjavio je Aca Anđelovski, predsednik Saveta MZ Hajdučica.

(Pančevac/Hajdučica)