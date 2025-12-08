Besplatna pravna pomoć u Pančevu

Uslugu besplatne pravne pomoći godišnje potraži oko hiljadu i pet stotina građana, a u Službi za besplatnu pravnu pomoć u Zmaj Jovinoj ulici broj 29 angažovano je više od 40 advokata.

PANČEVO – Usluga besplatne pravne pomoći postoji u Pančevu već dvadesetak godina. U početku je funkcionisala u okviru raznih projekata, a od 2009. godine na osnovu ugovora između Grada Pančeva i Advokatske komore Vojvodine. Uslugu besplatne pravne pomoći godišnje potraži oko hiljadu i pet stotina građana, prenosi RTV.

Građani kojima je potreban pravni savet, sastavljanje podnesaka, zastupanje pred sudom… a nisu u mogućnosti da plate usluge advokata, mogu koristiti besplatnu pravnu pomoć. Ta praksa postoji u Pančevu od 2006. godine na osnovu projekta sa pokrajinom Katalonijom, a 2009. nastavljena je uz podršku grada. Ovo pravo ostvaruju uglavnom primaoci socijalne pomoći, ali odnosi se i na invalide, žrtve nasilja u porodici, izbeglice, žrtve torture i trgovine ljudima. Mesečno više od 100 ljudi potraži besplatnu pravnu pomoć.

„Obraćaju se zbog različitih stvari: sporovi iz oblasti penzionog i invalidskog osiguranja, deobe imovine, nasledstvo. Nažalost, najveći broj građana obraća se zbog slučajeva iz oblasti porodičnog prava i nasilja u porodici“, kaže advokat Biljana Bjeletić.

Ovakva pomoć ne može se koristiti u slučajevima privrednih sporova, registracije firmi, podnošenja tužbe za povredu časti i ugleda…

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći odnosi se uglavnom na besplatno zastupanje, ali ima manjkavosti, kažu advokti. Na primer, troškovi veštačenja pred sudom nisu pokriveni ovim zakonom, ili kada je neophodno postaviti privremenog zastupnika, troškove snosi korisnik.

„Mi ovde imamo pravno savetovanje. Svakog dana advokati dežuraju od 9 do 13 časova i uglavnom se građani ovde obraćaju za pravni savet. Kroz izlaganje problema vidi se da li ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć u pogledu zastupanja. Onda im naše kolege ili tehnička služba pomognu da ispune formulare radi aplikacije za besplatno zastupanje, pa zahtev odnesu u Gradsku upravu, gde nadležno lice odluči o njegovom pravu ili ne“, kaže Bjeletićeva.

U pančevačkoj Službi za besplatnu pravnu pomoć u Zmaj Jovinoj ulici broj 29 angažovano je više od 40 advokata, a otvorena je za građane svakog radnog dana od 9 do 13 časova.

