VIŠE DRŽAVA NAJAVILO BOJKOT Francuska podržava učešće Izraela na Evroviziji

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da njegova zemlja podržava učešće Izraela na Evroviziji i osuđuje bojkot pojedinih zemalja.

„Francuska nikada neće bojkotovati Izrael i neće odbiti učešće na Evroviziji 2026. Francuska nikada neće bojkotovati narod, njegove umetnike ili intelektualce. To je suprotno duhu i tradiciji naše zemlje“, napisao je on na platformi X i dodao da „duboko žali“ što je nekoliko evropskih zemalja napravilo drugačiji izbor.

Pozvao je na to da se dozvoli da poezija, film i muzika zbliže ljude.

„Priznajmo bez ulepšavanja političke razlike i vladine sporove, koliko god duboki bili. Ali dozvolimo poeziji, filmu i muzici da zbliže ljude“, zaključio je Baro.

Izrael će se takmičiti na sledećem takmičenju za pesmu Evrovizije, nakon što je većina članova Evropske radiodifuzne unije (EBU) u četvrtak glasala za nova pravila kojim se „svim članicama EBU koje žele da učestvuju to omogućuje“, uprkos pozivima nekoliko zemalja da se ta zemlja isključi zbog rata u Gazi.

U saopštenju EBU se eksplicitno ne pominje Izrael, ali se potvrđuje da su njeni članovi pokazali „jasnu podršku“ novim izmenama i da „nije bilo potrebe za daljim glasanjem“ o tome ko će moći da učestvuje.

Slovenija, Irska, Španija i Holandija su već najavile bojkot sledećeg takmičenja, koje će se održati 16. maja 2026. godine u Beču u areni Štathale.