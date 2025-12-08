U slavu dve i po decenije rada Vere Carine sa PSCPD-om

„Povodom 25 godina dirigovanja Pančevačkim srpskim crkvenim pevačkim društvom dodeljuje se ’Gramata’ magistru Veri Carini, dirigentu Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, za četvrtvekovnu iskrenu posvećenost muzici, pravoslavnoj duhovnosti, ovom društvu, za njegovo snaženje, očuvanje, za rast i za svu ljubav koju je nesebično darivala ovih 25 godina.”

Uz ove reči je Vera Carina nakon koncerta u prepunom Svetosupenskom hramu darivana najvećim priznanjem društva. Jedinstveni utisak publike posle tri bisa bio je da je svečanost „Pevam Bogu mome dok postojim”, upriličena u slavu četvrt veka umetničko rada Vere Carine 23. novembra, bila više od koncerta – bila je to emotivna muzička i duhovna retrospektiva jednog dugog profesionalnog puta, ali i svojevrstan omaž saradnji, zajedništvu i predanosti koji više od dva veka održavaju Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo u samom vrhu srpske horske tradicije.

Uz saradnike, prijatelje, nekadašnje i sadašnje članove hora, bili su tu prisutni i brojni poštovaoci duhovne i horske muzike. Nakon molitve „Očenaš”, Srđan Miković, predsednik PSCPD-a, podsetio je na okolnosti koje su Veru Carinu dovele na čelo društva oktobra 2000. A trebalo je vremena da se pročitaju samo crtice iz Verine profesionalne biografije, koja obuhvata, pored dirigovanja ovim najstarijim srpskim horom, i njen pedagoški, umetnički, istraživački rad i stvaranje i s drugim horskim ansamblima. U svom obraćanju Vera Carina manje je govorila o sebi, a mnogo više o saradnji s kompozitorima, dirigentima, akademicima, muzikolozima, sveštenstvom, svojim gradom i institucijama kulture, kao i mnogim drugim stvaraocima i zvaničnicima koji su doprineli da ovaj hor zadrži visoke umetničke standarde. Sećanja i duboka zahvalnost ljudima koji su, svako na svoj način utkali sebe u istoriju Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, Veru nisu ostavili bez emocija.

A ni publika nije krila emocije i povodom Verinih reči, a i nastupa Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, koji je za tu večer morao napraviti težak izbor, koji će posvedočiti o širini njihovog interpretativnog dometa i raznovrsnosti bogatog repertoara. Izveli su program, od kompozicija pravoslavne liturgijske tradicije do svetovnih horskih kompozicija. Bila su tu dela klasika, poput Kornelija Stankovića i Stevana Mokranjca, a i savremenih stvaralaca, kao što su Milorad Marinković i Vera Milanković. Sledila su tri bisa, tri dodatne kompozicije i za finale, „Pevam Bogu mome dok postojim”, koji je i moto PSCPD-a, a i stvaralačkog puta Vere Carine.

Da se ovaj koncert ostvari, pored Srpske pravoslavne crkvene opštine u Pančevu, pomogli su i Kulturni centar, Gradska biblioteka i brojni pojedinci.

Jedinstvena Vera Carina Vera Carina rođena je u Pančevu 1963. godine. Ovde je završila i osnovnu i srednju muzičku školu. Istoriju kulture svog rodnog grada počeće odmah potom da ispisuje dirigovanjem sastavom „Dionisis”, koji je izvodio duhovnu muziku. Otišla je potom da studira na jednoj od najboljih muzičkih akademija u svetu, na Državni konzervatorijum „P. I. Čajkovski“ u Kijevu. Solo pevanje – kamernu muziku diplomirala je 1991, a 1998. je stekla i diplomu magistra s repertoarom koji je obuhvatao staru, klasičnu i savremenu muziku XX veka. Na Konzervatorijumu „P. I. Čajkovski“ u Moskvi bila je angažovana kao pevač ilustrator, a nastupala je na scenama i u zemlji i u inostranstvu. Pored toga što je osnovala vokalnu grupu „Dionisis“, bila je članica Umetničkog ansambla JNA, potom dirigent Hora Grada Pančeva i rukovodilac hora u Domu „Srce u Jabuci”. Od 2001. godine vodi Odsek za kamernu muziku u Muzičkoj školi „Jovan Bandur”, a sijaset njenih učenika osvajalo je nagrade i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima. Suosnivač je međunarodnog takmičenja „Mita Topalović”, član žirija na brojnim međunarodnim takmičenjima… Saradnju s Pančevačkim srpskim crkvenim pevačkim društvom, koje će obeležiti njenu muzičku karijeru, počela je kao korepetitor. A kao dirigent i umetnički rukovodilac od 2000. godine obnavlja repertoar i znatno podiže kvalitet interpretacije hora. Značajan je i njen doprinos autentičnoj pančevačkoj tradiciji crkvenog pojanja, uključujući i jedinstvenu liturgijsku praksu Velikog petka u Svetouspenskom hramu. Autor je više naučnih i stručnih tekstova, saradnik Eparhijskog centra za crkvenu muziku „Dimitrije I. Stefanović“ u Beču… A iza svih ovih podataka u biografiji stoji i uverenje u misiju i umetničke i duhovne muzike, talenat, ali i veliki rad, jer Vera Carina je jedna od jedinstvenijih pojava i značajnih ličnosti Pančeva.

(Pančevac / N. S.)

